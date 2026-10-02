Las cáscaras de cebolla que normalmente terminan en la basura pueden convertirse en un recurso para cuidar algunas plantas del hogar. Colocarlas en la maceta de la sansevieria o lengua de suegra es un truco de jardinería cada vez más frecuente de ver. A continuación, te contaré de qué se trata y para qué sirve.
Colocar cáscaras de cebolla en la maceta de la sansevieria o lengua de suegra: para qué sirve
Este truco de jardinería impulsará el crecimiento de la lengua de suegra o sansevieria en pocas semanas
Pocos lo saben: por qué recomiendan colocar cáscaras de cebolla en la maceta de la sansevieria o lengua de suegra
El principal atractivo de este truco está en el olor de la cebolla. Sus compuestos aromáticos generan un olor intenso que puede resultar desagradable para algunos insectos y contribuir a mantenerlos alejados de la superficie de la maceta.
Para aplicar este truco de jardinería, se pueden colocar pequeñas cantidades de cáscaras secas sobre la superficie del sustrato, distribuyéndolas alrededor de la base de la lengua de suegra. No es necesario formar una capa gruesa, ya que una acumulación excesiva de restos orgánicos puede retener humedad y favorecer la aparición de hongos o pequeños organismos.
Este truco funciona como una medida complementaria y no reemplaza los tratamientos específicos cuando existe una plaga instalada. Si la sansevieria presenta insectos en las hojas o el sustrato, primero conviene identificar de qué especie se trata y actuar de acuerdo con el problema.
Por otro lado, el segundo beneficio aparece con el paso del tiempo. A medida que las cáscaras de cebolla se degradan, sus restos se incorporan al sustrato y aportan materia orgánica, además de diferentes compuestos minerales presentes en el tejido vegetal.
Esta descomposición contribuye a enriquecer progresivamente la tierra y puede favorecer las condiciones en las que se desarrollan las raíces. Sin embargo, no debe considerarse un fertilizante completo, ya que la cantidad de nutrientes que aporta depende de la cantidad de cáscaras y del proceso de descomposición.
La sansevieria o lengua de suegra es una planta resistente y tolerante a períodos de poca agua, por lo que conviene evitar el exceso de humedad al utilizar residuos orgánicos en su maceta. Una pequeña cantidad de cáscaras, junto con un sustrato bien drenado, es suficiente para aprovechar este truco.