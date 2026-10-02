Colocar cáscaras de cebolla en la maceta de la sansevieria o lengua de suegra: para qué sirve

Las cáscaras de cebolla son un tesoro para la lengua de suegra.

Este truco funciona como una medida complementaria y no reemplaza los tratamientos específicos cuando existe una plaga instalada. Si la sansevieria presenta insectos en las hojas o el sustrato, primero conviene identificar de qué especie se trata y actuar de acuerdo con el problema.

Por otro lado, el segundo beneficio aparece con el paso del tiempo. A medida que las cáscaras de cebolla se degradan, sus restos se incorporan al sustrato y aportan materia orgánica, además de diferentes compuestos minerales presentes en el tejido vegetal.

La sansevieria o lengua de suegra se mantendrá en óptimas condiciones con este truco de jardinería.

Esta descomposición contribuye a enriquecer progresivamente la tierra y puede favorecer las condiciones en las que se desarrollan las raíces. Sin embargo, no debe considerarse un fertilizante completo, ya que la cantidad de nutrientes que aporta depende de la cantidad de cáscaras y del proceso de descomposición.

La sansevieria o lengua de suegra es una planta resistente y tolerante a períodos de poca agua, por lo que conviene evitar el exceso de humedad al utilizar residuos orgánicos en su maceta. Una pequeña cantidad de cáscaras, junto con un sustrato bien drenado, es suficiente para aprovechar este truco.