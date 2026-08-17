Thiago Almada habló sobre su debut con "yapa" frente a Argentinos Juniors

Finalizado el partido, Almada volcó su alegría en las redes sociales con un mensaje para los hinchas: "Muy feliz por mi debut con esta camiseta. Qué lindo jugar en este estadio… este es el camino que debemos seguir. Vamos River".

Entre las imágenes publicadas destacó una fotografía de su infancia vistiendo la indumentaria del club junto a otros juveniles. La postal remite a sus primeros contactos con la institución a través de su tío, Alejandro Ruiz, quien formó parte de las divisiones inferiores de River.

La victoria de este domingo trajo alivio en lo deportivo y cortó con el malestar de los hinchas que colmaron el estadio Monumental. Pero no todo fueron festejos, ya que también se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico: otro de los campeones mundiales del Millonario, Gonzalo Montiel sufrió una lesión que deja a Coudet sin un lateral derecho natural de cara a los próximos compromisos de la Copa Sudamericana.