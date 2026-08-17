River Plate tuvo premio doble este domingo al cortar una racha de seis derrotas consecutivas en el Torneo Clausura al vencer por 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental en el debut oficial de Thiago Almada en el equipo Millonario.
Thiago Almada habló sobre su debut con "yapa" frente a Argentinos Juniors
River se impuso al Bicho en el estreno de Thiago Almada. El campeón del mundo celebró en redes sociales con un emotivo recuerdo de su infancia en el club
El encuentro de este domingo no solo devolvió la tranquilidad al equipo dirigido por Eduardo Coudet, sino que también estuvo marcado por el esperado debut oficial del mundialista Thiago Almada con la camiseta de River.
El estreno con premio doble de Thiago Almada en River Plate
El delantero de la Selección argentina, quien llegó como la incorporación más cara en la historia de la institución y el noveno refuerzo del mercado, integró el equipo titular y disputó 80 minutos antes de ser reemplazado por Lautaro Rivero. Thiago Almada completó sus primeros minutos oficiales en el regreso al fútbol argentino tras su paso por el Lyon de Francia y el Atlético de Madrid.
Finalizado el partido, Almada volcó su alegría en las redes sociales con un mensaje para los hinchas: "Muy feliz por mi debut con esta camiseta. Qué lindo jugar en este estadio… este es el camino que debemos seguir. Vamos River".
Entre las imágenes publicadas destacó una fotografía de su infancia vistiendo la indumentaria del club junto a otros juveniles. La postal remite a sus primeros contactos con la institución a través de su tío, Alejandro Ruiz, quien formó parte de las divisiones inferiores de River.
La victoria de este domingo trajo alivio en lo deportivo y cortó con el malestar de los hinchas que colmaron el estadio Monumental. Pero no todo fueron festejos, ya que también se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico: otro de los campeones mundiales del Millonario, Gonzalo Montiel sufrió una lesión que deja a Coudet sin un lateral derecho natural de cara a los próximos compromisos de la Copa Sudamericana.
En pocas palabras
- River Plate: Venció 2-0 a Argentinos Juniors en el debut oficial de Thiago Almada.
- Thiago Almada: Se mostró feliz por su debut y compartió una foto de su infancia en el club.
- Preocupación: Gonzalo Montiel sufrió una lesión que deja un hueco en la defensa.