Hace 24 años plantaron 600.000 árboles en una mina de uranio: hoy es un ejemplo para el planeta

Después de evaluar cuidadosamente las características del terreno y las condiciones climáticas locales, los responsables del proyecto seleccionaron una mezcla de seis especies de árboles y arbustos consideradas adecuadas para las condiciones del lugar y con posibilidades de restablecer progresivamente el bosque.

Tras 24 años, la naturaleza triunfa: la mina de uranio canadiense que hoy es un bosque

Cluff Lake funcionó como una especie de experimento a gran escala de restauración de un paisaje minero boreal. En vez de simplemente cerrar la mina y dejar el terreno estabilizado, buscaron devolverle las condiciones necesarias para que el ecosistema volviera a funcionar.

No se limitaron a poner árboles sobre el suelo minero. Recontornearon las superficies y colocaron una cobertura de material adecuado para crear condiciones donde la vegetación pudiera establecerse. El objetivo no era mantener un parque cuidado artificialmente, sino conseguir que el terreno alcanzara una condición autosustentable. Es decir, que una vez establecida la vegetación, el ecosistema pudiera continuar desarrollándose con poca intervención humana.

Más de dos décadas después, los resultados son visibles. Los árboles y arbustos plantados a comienzos de los años 2000 crecieron y transformaron progresivamente el paisaje. El terreno dejó atrás gran parte de su apariencia industrial y hoy se integra visualmente con el bosque boreal canadiense que lo rodea.