Un árbol aplastó 3 autos y una camioneta en una estación de servicio de Guaymallén

Según relató en ese momento comenzó a correr viento en esa zona, y eso habría provocado que el pesado árbol cayera impactando sobre un Fiat Cronos, un Renault Logan, otro auto más y una camioneta Toyota Hilux que hacía servicios turísticos.

Afortunadamente en el momento en que cayó el árbol los conductores no estaban en esos vehículos, por lo que no hubo que lamentar heridos.

Pero además de los autos a los que aplastó, otras ramas también terminaron dañando otros vehículos estacionados a los costados.

"Hace 10 años que el árbol está seco"

Tras el tremendo daño que provocó la caída de ese árbol en 5 vehículos, el periodista de radio Nihuil, Pablo Gerardi logró hablar con el propietario de la camioneta que terminó aplastada.

"Hace 10 años que el árbol está seco y no había un viento como para que se cayera, se ha caído por la fatalidad, la desgracia", contó Raúl, dueño de la Toyota Hilux dañada.

El automovilista contó que él iba saliendo de la estación de servicio para subirse a su camioneta cuando el estruendo lo frenó.

Todavía alterado al ver los cuantiosos daños que sufrió su vehículo se quejó de la lentitud de la dirección de Espacios Verdes de la comuna para actuar con este tipo de ejemplares, como el que provocó los daños, que según él estaba seco desde hace años.