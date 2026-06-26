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Copa del Mundo 2026

Cabo Verde será el rival de la Selección argentina en los 16avos de final del Mundial 2026

Cabo Verde será el rival de la Selección argentina en los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se jugará el próximo viernes a las 19 hora de nuestro país en Miami

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Cabo Verde festeja. Será el rival de la Selección argentina en los 16avos de final del Mundial.

Cabo Verde festeja. Será el rival de la Selección argentina en los 16avos de final del Mundial.

Quedó definido este viernes que Cabo Verde -empató sin goles con Arabia Saudita, por el Grupo H- será el rival de la Selección argentina en los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se jugará el próximo viernes a las 19 hora de nuestro país en Miami.

El equipo orientado por Lionel Scaloni, que este sábado desde las 23 deberá medirse con Jordania en el cierre del Grupo J, se medirá con Cabo Verde por haberse adjudicado su zona. Es que el combinado albiceleste venció a Argelia por 3 a 0 -con tres goles del astro Lionel Messi-, en Kansas City, en su debut en la actual Copa del Mundo y en el segundo cotejo le ganó 2 a 0 a Austria, en Dallas, con un doblete de La Pulga.

Cabo Verde sorprendi&oacute; al mundo futbol&iacute;stico y pas&oacute; a los 16avos de final del Mundial.

Cabo Verde sorprendió al mundo futbolístico y pasó a los 16avos de final del Mundial.

Cuándo juega la Selección argentina vs. x por los 16avos de final del Mundial 2026

La Albiceleste jugará en la siguiente instancia contra Cabo Verde, que es el segundo del Grupo H, el próximo viernes a las 19 hora de Argentina.

Cabo Verde empat&oacute; con Arabia Saudita y se medir&aacute; con la Selecci&oacute;n argentina en los 16avos de final.

Cabo Verde empató con Arabia Saudita y se medirá con la Selección argentina en los 16avos de final.

Así están los cruces de los 16avos de final del Mundial:

Domingo 28 de junio:

  • Sudáfrica (2° Grupo A) vs. Canadá (2° Grupo B) a las 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).

Lunes 29 de junio:

  • Alemania (1° Grupo E) vs. Paraguay (3° Grupo A/B/C/D/F) a las 17.30 (Gillette Stadium, Foxborough).
  • Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° Grupo C) a las 22.00 (Estadio BBVA, Monterrey).
  • Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° Grupo F) a las 14.00 (NRG Stadium, Houston).

Martes 30 de junio:

  • Francia (1° Grupo I) vs. Suecia (3° Grupo C/D/F/G/H) a las 18.00 (MetLife Stadium, East Rutherford).
  • Costa de Marfil (2° Grupo E) vs. Noruega (2° Grupo I) a las 14.00 (AT&T Stadium, Arlington).
  • México (1° Grupo A) vs. 3° Grupo C/E/F/H/I a las 22.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).

Miércoles 1 de julio:

  • 1° Grupo L vs. 3° Grupo E/H/I/J/K a las 13.00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).
  • Estados Unidos (1° Grupo D) vs. Bosnia (3° Grupo B) a las 21.00 (Levi's Stadium, Santa Clara).
  • 1° Grupo G vs. 3° Grupo A/E/H/I/J a las 17.00 (Lumen Field, Seattle).

Jueves 2 de julio:

  • 2° Grupo K vs. 2° Grupo L a las 20.00 (BMO Field, Toronto).
  • España (1° Grupo H) vs. 2° Grupo J a las 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).

Viernes 3 de julio:

  • Suiza (1° Grupo B) vs. 3° Grupo E/F/G/I/J a las 00.00 (BC Place, Vancouver).
  • Selección argentina (1° Grupo J) vs. Cabo Verde (2° Grupo H) a las 19.00 (Hard Rock Stadium, Miami).
  • 1° Grupo K vs. 3° Grupo D/E/I/J/L a las 22.30 (Arrowhead Stadium, Kansas City).
  • Australia (2° Grupo D) vs. 2° Grupo G a las 15.00 (AT&T Stadium, Arlington).

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