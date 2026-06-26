Cabo Verde será el rival de la Selección argentina en los 16avos de final del Mundial 2026

El equipo orientado por Lionel Scaloni, que este sábado desde las 23 deberá medirse con Jordania en el cierre del Grupo J, se medirá con Cabo Verde por haberse adjudicado su zona. Es que el combinado albiceleste venció a Argelia por 3 a 0 -con tres goles del astro Lionel Messi-, en Kansas City, en su debut en la actual Copa del Mundo y en el segundo cotejo le ganó 2 a 0 a Austria, en Dallas, con un doblete de La Pulga.

Cabo Verde sorprendió al mundo futbolístico y pasó a los 16avos de final del Mundial.

Cuándo juega la Selección argentina vs. x por los 16avos de final del Mundial 2026

La Albiceleste jugará en la siguiente instancia contra Cabo Verde, que es el segundo del Grupo H, el próximo viernes a las 19 hora de Argentina.