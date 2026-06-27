Qué jugadores de la Selección argentina están al límite de amarillas para el cruce con Cabo Verde

Los jugadores de la Selección argentina que corren riesgo

Son dos los futbolistas de la Selección argentina que han visto la tarjeta amarilla en el Mundial 2026. Hablamos de Leandro Paredes y Facundo Medina.

Ambos jugadores recibieron la amonestación en el partido con Austria, correspondiente a la segunda fecha de la Copa del Mundo. Aquella jornada, la Albiceleste se impuso 2-0 con dos goles de Lionel Messi.

El lateral por izquierda es el que menos riesgo corre debido a que ocupará un lugar en el banco de suplentes. El titular en ese sector del campo será Nicolás Tagliafico.

Leandro Paredes será titular y deberá cuidarse de la amarilla.

Por su parte, Leandro Paredes irá desde el inicio por primera vez en la competencia. El mediocampista de Boca deberá prestar especial atención para no perderse el compromiso ante Cabo Verde.

¿Cuándo se limpian las amarillas?

Para el Mundial 2026 FIFA ratificó que las tarjetas amarillas se borrarán en dos ventanas específicas del torneo: una vez concluida la fase de grupos y, posteriormente, al terminar la instancia de cuartos de final. Es decir, ningún futbolista podría perderse la final por acumulación de amarillas.

Esto significa que todos aquellos jugadores que cierren la primera fase con una sola amonestación llegarán limpios a la primera instancia de playoffs.