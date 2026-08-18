Señales de que tu planta de potus está enferma

Las plantas de interior, como toda especie verde con vida, también se enfrentan a factores externos y enfermedades internas que poco a poco las van debilitando. El potus, una de las plantas de casa más elegidas para decorar el hogar, puede sufrir por algunas afecciones producto de microorganismos, insectos y factores ambientales.
La planta de potus se caracteriza por sus tallos largos que caen al suelo en forma de cascada o trepan por las paredes y muebles con tutores o ganchos. Esta planta soporta muy bien los climas variables del interior del hogar, los cambios de temperatura y las variables de humedad, aunque siempre prefiere un ambiente bien húmedo y libre de sol directo.
Es una planta que se ve muy bien en el baño, la cocina o encima de muebles de la casa. Se lleva bien con otras especies de interior con las mismas características, como la lengua de suegra o la cinta, y purifica muy bien el aire del ambiente. Es una planta de crecimiento rápido y cuidados sencillos.
Enfermedades comunes en la planta de potus
Algunas plantas dan señales de enfermedad o problemas de cuidados de forma tardía. El potus, cuando algo anda mal, lo comienza a manifestar casi de inmediato o a los pocos días.
La salud de una planta no solo importa por su belleza: cuando una planta está más sana, es más resistente y, por lo tanto, soporta mejor los patógenos. Las enfermedades más comunes y detectables en potus son las siguientes:
- Una afección bacteriana rara vez es mortal, pero hay que tratarla. Provoca manchas marrones y negras que conllevan la caída de las hojas y un crecimiento débil. Aparecen también líneas amarillas en los bordes que se van poniendo marrones.
- Existe otra enfermedad o problema bacteriano que se reproduce en los esquejes en agua. Cuando cortamos los tallos y los enraizamos en un frasco con agua, las bacterias pueden atacar las raíces nuevas de la planta. Si usas un sustrato estéril, esto no pasa. El olor a podrido y el aspecto pastoso y marrón son la señal.
- El tizón del sur es una plaga común en el potus que aparece cuando la planta está en climas cálidos y húmedos. El sustrato presenta un crecimiento fúngico en la superficie, de color blanco, que se va extendiendo por tallos y hojas. Este hongo mata rápidamente a la planta.
Cómo mantener la planta de potus fuerte y sana
Para que el potus esté fuerte y sano, hay que prestar mucha atención a la tierra. Coloca abono en temporada de primavera y otoño, revisa las raíces, hojas y tallos para detectar posibles placas y actúa de inmediato si percibes algún síntoma.
Coloca la planta en un espacio húmedo, iluminado; evita el exceso de agua y asegúrate de que la tierra tenga un buen drenaje.
En pocas palabras
- Señales de alerta: Las plantas de potus manifiestan enfermedades a través de hojas, tallos y raíces.
- Enfermedades comunes: Manchas, crecimiento débil, problemas en esquejes y tizón del sur son afecciones detectables.
- Cuidados preventivos: Mantener buena tierra, humedad adecuada y buena iluminación previene complicaciones.