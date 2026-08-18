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Plantas de interior

Señales de que tu planta de potus está enferma

Las plantas brindan señales por medio de sus hojas, tallos y raíces cuando algo anda mal en su interior

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Enfermedads comunes en el potus. 

Enfermedads comunes en el potus. 

Las plantas de interior, como toda especie verde con vida, también se enfrentan a factores externos y enfermedades internas que poco a poco las van debilitando. El potus, una de las plantas de casa más elegidas para decorar el hogar, puede sufrir por algunas afecciones producto de microorganismos, insectos y factores ambientales.

La planta de potus se caracteriza por sus tallos largos que caen al suelo en forma de cascada o trepan por las paredes y muebles con tutores o ganchos. Esta planta soporta muy bien los climas variables del interior del hogar, los cambios de temperatura y las variables de humedad, aunque siempre prefiere un ambiente bien húmedo y libre de sol directo.

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Las plantas proporcionan señales cuando algo anda mal.

Es una planta que se ve muy bien en el baño, la cocina o encima de muebles de la casa. Se lleva bien con otras especies de interior con las mismas características, como la lengua de suegra o la cinta, y purifica muy bien el aire del ambiente. Es una planta de crecimiento rápido y cuidados sencillos.

Enfermedades comunes en la planta de potus

Algunas plantas dan señales de enfermedad o problemas de cuidados de forma tardía. El potus, cuando algo anda mal, lo comienza a manifestar casi de inmediato o a los pocos días.

La salud de una planta no solo importa por su belleza: cuando una planta está más sana, es más resistente y, por lo tanto, soporta mejor los patógenos. Las enfermedades más comunes y detectables en potus son las siguientes:

Muchas afecciones pueden atacar a tus plantas de interior.&nbsp;

Muchas afecciones pueden atacar a tus plantas de interior.

  • Una afección bacteriana rara vez es mortal, pero hay que tratarla. Provoca manchas marrones y negras que conllevan la caída de las hojas y un crecimiento débil. Aparecen también líneas amarillas en los bordes que se van poniendo marrones.
  • Existe otra enfermedad o problema bacteriano que se reproduce en los esquejes en agua. Cuando cortamos los tallos y los enraizamos en un frasco con agua, las bacterias pueden atacar las raíces nuevas de la planta. Si usas un sustrato estéril, esto no pasa. El olor a podrido y el aspecto pastoso y marrón son la señal.
  • El tizón del sur es una plaga común en el potus que aparece cuando la planta está en climas cálidos y húmedos. El sustrato presenta un crecimiento fúngico en la superficie, de color blanco, que se va extendiendo por tallos y hojas. Este hongo mata rápidamente a la planta.

Cómo mantener la planta de potus fuerte y sana

Para que el potus esté fuerte y sano, hay que prestar mucha atención a la tierra. Coloca abono en temporada de primavera y otoño, revisa las raíces, hojas y tallos para detectar posibles placas y actúa de inmediato si percibes algún síntoma.

Si la planta es resistente, soporta mejor las enfermedades.&nbsp;

Si la planta es resistente, soporta mejor las enfermedades.

Coloca la planta en un espacio húmedo, iluminado; evita el exceso de agua y asegúrate de que la tierra tenga un buen drenaje.

En pocas palabras

  • Señales de alerta: Las plantas de potus manifiestan enfermedades a través de hojas, tallos y raíces.
  • Enfermedades comunes: Manchas, crecimiento débil, problemas en esquejes y tizón del sur son afecciones detectables.
  • Cuidados preventivos: Mantener buena tierra, humedad adecuada y buena iluminación previene complicaciones.
Resumen generado por Thinkindot AI

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