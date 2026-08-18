Señales de que tu planta de potus está enferma

Enfermedades comunes en la planta de potus

Algunas plantas dan señales de enfermedad o problemas de cuidados de forma tardía. El potus, cuando algo anda mal, lo comienza a manifestar casi de inmediato o a los pocos días.

La salud de una planta no solo importa por su belleza: cuando una planta está más sana, es más resistente y, por lo tanto, soporta mejor los patógenos. Las enfermedades más comunes y detectables en potus son las siguientes:

Muchas afecciones pueden atacar a tus plantas de interior.

Una afección bacteriana rara vez es mortal, pero hay que tratarla. Provoca manchas marrones y negras que conllevan la caída de las hojas y un crecimiento débil. Aparecen también líneas amarillas en los bordes que se van poniendo marrones.

Existe otra enfermedad o problema bacteriano que se reproduce en los esquejes en agua. Cuando cortamos los tallos y los enraizamos en un frasco con agua, las bacterias pueden atacar las raíces nuevas de la planta . Si usas un sustrato estéril, esto no pasa. El olor a podrido y el aspecto pastoso y marrón son la señal.

. Si usas un sustrato estéril, esto no pasa. El olor a podrido y el aspecto pastoso y marrón son la señal. El tizón del sur es una plaga común en el potus que aparece cuando la planta está en climas cálidos y húmedos. El sustrato presenta un crecimiento fúngico en la superficie, de color blanco, que se va extendiendo por tallos y hojas. Este hongo mata rápidamente a la planta.

Cómo mantener la planta de potus fuerte y sana

Para que el potus esté fuerte y sano, hay que prestar mucha atención a la tierra. Coloca abono en temporada de primavera y otoño, revisa las raíces, hojas y tallos para detectar posibles placas y actúa de inmediato si percibes algún síntoma.

Si la planta es resistente, soporta mejor las enfermedades.

Coloca la planta en un espacio húmedo, iluminado; evita el exceso de agua y asegúrate de que la tierra tenga un buen drenaje.