Planta de ruda: qué significa que sus hojas se encuentren pegajosas y por qué es una señal de alerta

Insectos chupadores de savia, como la cochinilla o la mosca blanca, eligen los brotes tiernos de la planta para instalarse y alimentarse. Como parte de su proceso metabólico, estos parásitos segregan una sustancia azucarada conocida popularmente como melaza.

Este problema evita, por ejemplo, que la planta haga el proceso de fotosíntesis correctamente.

Esta empasta el follaje y genera un combo peligroso: al ser dulce, atrae de manera inmediata a las hormigas y propicia el terreno ideal para el desarrollo de un hongo conocido como fumagina, el cual se reconoce fácilmente por teñir las hojas de un color negruzco.

La señal de alerta que no debes ignorar

Los especialistas en cultivo advierten que ignorar esta capa pegajosa puede derivar en la pérdida progresiva de vigor de la planta.

Al verse interrumpida su capacidad para absorber la luz solar correctamente, la ruda comienza a debilitarse, sus hojas amarillean y las ramas terminan secándose en cuestión de semanas.

Para revertir esta situación a tiempo, los expertos recomiendan limpiar de forma manual las zonas afectadas con un paño húmedo y aplicar productos orgánicos de eficacia comprobada, tales como el jabón potásico combinado con aceite de neem.