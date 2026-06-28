Lionel Messi llegó a 19 goles en la historia de la Copa del Mundo: Lo Celso y Lautaro también convirtieron

¡QUÉ GOLAZO GIOOOOO!



Tremendo este remate de tiro libre en el pie zurdo de Lo Celso para el 1-0 de Argentina ante Jordania. pic.twitter.com/bJulQG0li3 — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

El 10, capitán y referente, celebró la conquista desde el banco de suplentes. Cuando las cámaras lo enfocaron, se pudo observar una sonrisa dibujada en su rostro.

De esta manera la Selección argentina sumó su sexto grito de gol en lo que va del Mundial 2026. Los cinco anteriores fueron obra de Lionel Messi, el goleador absoluto en la historia de la Copa del Mundo.

Lautaro Martínez, de penal, anotó el 2-0

Llegando a la media hora Marcos Senesi recibió una patada en el rostro que el árbitro, tras la revisión en el VAR, sancionó con tiro penal.

¡SÍ, LAUTARO, TE SACASTE LA MUFA!



Martínez convirtió su PRIMER GOL en un #MundialEnDSPORTS. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LotdOOIeXu — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

La pelota la agarró Lautaro Martínez, quien no dudó. Con un remate cruzado seco, el Toro cortó su sequía y, al igual que Lo Celso, anotó su primer gol en la Copa del Mundo.

En el festejo, al cual acudieron todos sus compañeros, el delantero del Inter realizó el típico festejo de sacarse la mufa. Algo que, sin dudas, será clave de cara al futuro.

Messi anotó el 3-0 ante Jordania

20 minutos le bastaron al mejor jugador del mundo para anotar un nuevo gol en el Mundial 2026. El séptimo de la Selección argentina en lo que va del torneo y el sexto de su cuenta personal.

¡¡GRITALO, ANTO!!



Así celebró la pareja de Lionel Messi una obra maestra más del 10 argentino en el #MundialEnDSPORTS. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OsUI96QGQr — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

El 10 buscó y consiguió la falta al borde del área. Como no podía ser de otra manera se hizo cargo de la ejecución y, con un remate bajo, puso el 3-0 en Dallas. La locura, una vez más, se desató en las tribunas.

Con el de este sábado Lionel Messi llegó a los 19 gritos y se consolida como el goleador histórico de la Copa del Mundo. Atrás, con 16, quedó Miroslav Klose.