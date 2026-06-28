Lionel Messi llegó a 19 goles en la historia de la Copa del Mundo: Lo Celso y Lautaro también convirtieron

Por la tercera, y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección argentina le ganó a Jordania en Dallas. Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi convirtieron para la Albiceleste.
Lionel Messi, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez anotaron para el 3-0 de la Selección argentina ante Jordania. Los tres tantos fueron de pelota parada
Por la tercera, y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección argentina le ganó a Jordania en Dallas. Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi convirtieron para la Albiceleste.
El mejor jugador del mundo ingresó al campo de juego a los 60 minutos y a los 80 dejó su sello con un impecable tiro libre. De esta manera llegó a 19 gritos y se aleja en la cima de la tabla de goleadores históricos de la Copa del Mundo.
A él le hicieron la falta y, ante la ausencia de Lionel Messi, él mismo se hizo cargo de la ejecución. Con el botín de su pie izquierdo, el mediocamista la puso en el ángulo del palo del arquero.
El 10, capitán y referente, celebró la conquista desde el banco de suplentes. Cuando las cámaras lo enfocaron, se pudo observar una sonrisa dibujada en su rostro.
De esta manera la Selección argentina sumó su sexto grito de gol en lo que va del Mundial 2026. Los cinco anteriores fueron obra de Lionel Messi, el goleador absoluto en la historia de la Copa del Mundo.
Llegando a la media hora Marcos Senesi recibió una patada en el rostro que el árbitro, tras la revisión en el VAR, sancionó con tiro penal.
La pelota la agarró Lautaro Martínez, quien no dudó. Con un remate cruzado seco, el Toro cortó su sequía y, al igual que Lo Celso, anotó su primer gol en la Copa del Mundo.
En el festejo, al cual acudieron todos sus compañeros, el delantero del Inter realizó el típico festejo de sacarse la mufa. Algo que, sin dudas, será clave de cara al futuro.
20 minutos le bastaron al mejor jugador del mundo para anotar un nuevo gol en el Mundial 2026. El séptimo de la Selección argentina en lo que va del torneo y el sexto de su cuenta personal.
El 10 buscó y consiguió la falta al borde del área. Como no podía ser de otra manera se hizo cargo de la ejecución y, con un remate bajo, puso el 3-0 en Dallas. La locura, una vez más, se desató en las tribunas.
Con el de este sábado Lionel Messi llegó a los 19 gritos y se consolida como el goleador histórico de la Copa del Mundo. Atrás, con 16, quedó Miroslav Klose.