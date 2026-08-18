Independiente Rivadavia pierde 1 a 0 ante Fluminense en el Malvinas

Tras el empate 0-0 en el Maracaná, la Lepra busca asegurarse el pasaje a los cuartos de final. En caso de empate al cabo de los noventa minutos habrá remates desde el punto del penal.

Los hinchas de la Lepra le hacen el aguante al equipo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El delantero del equipo brasileño Agustín Canobbio fue expulsado por doble amonestación a los 12' del complemento.

En los primeros minutos la Lepra tenia a iniciativa, presionaba en todos los sectores de la cancha e intentaba sacarle la pelota al Flu.

Los hinchas de Independente Rivadavia coparon el Malvinas. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

A los 8 minutos el experimentado Hulk se hizo cargo de un tiro libre y el remate fue bien controlado por Bolcato.

El visitante le planteaba un partido peleado a la Lepra. No había situaciones claras de gol en ambos arcos.

Fluminense trataba de acercarse al arco defendido por Bolcato con un Canobbio encendido por el sector derecho, pero no tenía profundidad.

La Lepra empata con el Flu. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El equipo local buscaba por todos los medios marcar la diferencia, pero no encontraba los espacios en el ataque.

A los 35' Hulk envió un tiro de esquina desde la derecha, Thiago Silva la tomó de volea, la pelota se desvió en Canobbio y la pelota se iba apenas desviada. Avisaba el visitante.

Si bien en el primer tiempo el equipo orientado por Marcão (es el DT interino tras la salida del argentino Luis Zubeldía) tuvo chances más claras para anotar, el partido fue muy parejo.

Un cabezazo de Elordi se desviaba en un defensor visitante y la pelota se iba desviada. Llegaba el Azul.

El complemento arrancaba movido. Primero Matías Fernández terminaba mal un contragolpe tras la habilitación de Bolcato y después Arce le pegaba mordido y se perdía el primero.

Se iba expulsado Canobbio tras una falta sobre Matías Fernández.

Tras un bue contragolpe el ingresado Kevin Serna definía bien ante un descuido del dueño de casa y ponía el 1-0 para los brasileños.

El DT azul, Alfredo Berti, movía el banco con los ingresos de Atencio y Sábato.

Un cabezazo de Studer era atajado por Fábio.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras jugar con Fluminense, la Lepra visitará a Independiente de Avellaneda el sábado 22 de agosto a las 18.30, en un partido de la sexta fecha del Torneo Clausura.