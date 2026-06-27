Los mejores memes de la Selección argentina vs Jordania por la tercera fecha del Mundial 2026

Más allá de este partido, que terminó 3 a 1 en favor de Argentina gracias a los goles de Lo Celso, Lautaro Martínez y Messi, en el Mundial 2026 el conjunto albiceleste tiene en el horizonte los 16avos de final ante Cabo Verde, que se disputarán el próximo viernes 3 de junio, desde las 19:00 horas argentina.

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Lo primero que hizo ruido en muchos hinchas de la Selección argentina fue la posición de Exequiel Palacios. Habitual mediocampista, se lo vio jugando como lateral derecho, algo que estaba entre las probabilidades.