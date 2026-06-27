La Selección argentina cerró la fase de grupos del Mundial 2026 jugando ante Jordania y, al igual que ya viene sucediendo, los hinchas de la Scaloneta juegan el partido en las redes sociales con ingeniosos memes.
Los mejores memes de la Selección argentina vs Jordania por la tercera fecha del Mundial 2026
El partido de la Selección argentina ante Jordania también se jugó en las redes sociales. Mirá los mejores memes de la jornada
Más allá de este partido, que terminó 3 a 1 en favor de Argentina gracias a los goles de Lo Celso, Lautaro Martínez y Messi, en el Mundial 2026 el conjunto albiceleste tiene en el horizonte los 16avos de final ante Cabo Verde, que se disputarán el próximo viernes 3 de junio, desde las 19:00 horas argentina.
Los mejores memes de Argentina vs Jordania, por la tercera fecha del Mundial 2026
Lo primero que hizo ruido en muchos hinchas de la Selección argentina fue la posición de Exequiel Palacios. Habitual mediocampista, se lo vio jugando como lateral derecho, algo que estaba entre las probabilidades.
A los 19 minutos, Giovani Lo Celso convirtió un golazo a lo Messi, de tiro libre. Como no podía ser de otra forma, los hinchas argentinos se lucieron con ingeniosas publicaciones. Muchos también se refirieron a la respuesta del arquero.
Más allá de esto, también hubo ingeniosas publicaciones relacionadas con Nicolás Paz, el juvenil que fue titular y tuvo un gran rendimiento.