Cuántas veces Lionel Messi fue suplente en la Selección argentina durante un Mundial

Lionel Messi se sentó en el banco en 4 de los 5 partidos de la Selección argentina en el Mundial de Alemania 2006: no ingresó en el debut ante Costa de Marfil (llegó con lo justo tras una lesión), debutó con 18 años entrando desde el banco y marcó un gol frente a Serbia y Montenegro; y tras haber sido titular frente a Holanda en la fase de grupos, tuvo minutos como suplente frente a México, en octavos, y se quedó en el banco en la eliminación en cuartos de final frente a Alemania.

Tuvieron que pasar 20 años y 4 mundiales (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) para que Messi, ahora con 39 años, volviera a estar sentado en el banco durante la máxima cita futbolística.

En toda su carrera de más de 200 partidos internacionales Messi solo fue suplente en 26 ocasiones.

El equipo titular de la Selección argentina frente a Jordania

Con Giuliano Simeone en el lateral derecho remplazando a Gonzalo Montiel y la dupla ofensiva formada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, Scaloni definió el once inicial.

Los que iniciarán el duelo ante Jordania serán Emiliano Martínez; Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.