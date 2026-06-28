Gol de Lautaro Martínez desde los 12 pasos: ¿fue penal?

Marcos Senesi recibió un golpe en el área rival y aunque al árbitro no le pareció falta, el VAR lo llamó al colegiado quien decidió cambiar su parecer y sancionó penal para Argentina.

Gol de la Selección argentina desde los 12 pasos: ¿fue penal?

Se jugaba el minuto 28 de la primera etapa y la pelota le quedo al defensor de la Selección argentina, cuando quiso cabecearla recibió el impacto en su rostro de un rival.