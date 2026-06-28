Gol de Lautaro Martínez desde los 12 pasos: ¿fue penal?

Por la fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026 la Selección argentina se enfrentó a Jordania y cuando ya lo ganaba por 1 a 0 hubo una jugada por demás polémica.
La Selección argentina lo ganaba 1 a 0 a Jordania gracias al gol de Giovani Lo Celso y el árbitro cobro penal; ¿qué opinas?
Por la fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026 la Selección argentina se enfrentó a Jordania y cuando ya lo ganaba por 1 a 0 hubo una jugada por demás polémica.
Marcos Senesi recibió un golpe en el área rival y aunque al árbitro no le pareció falta, el VAR lo llamó al colegiado quien decidió cambiar su parecer y sancionó penal para Argentina.
Se jugaba el minuto 28 de la primera etapa y la pelota le quedo al defensor de la Selección argentina, cuando quiso cabecearla recibió el impacto en su rostro de un rival.
El árbitro István Kovács, finalmente, sancionó penal y fue Lautaro Martínez quien se hizo dueño de la pelota. Y claro, terminó en gol.