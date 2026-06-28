Locura total por Messi en el Mundial 2026: la reacción del estadio al ver su ingreso frente a Jordania

ADELANTE, CAPITÁN



Así lo ovacionó el publicó y alentó Antonela desde el palco a Lionel Messi cuando ingresó por Lautaro Martínez a los 14' del segundo tiempo. pic.twitter.com/hrN4FGuzKr — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026

Antonela Roccuzzo, vestida con la camiseta alternativa de la Selección argentina, se paró de inmediato para aplaudir y alentar el ingreso de su esposo. Su reacción, visiblemente emocionada y cantando a la par de la hinchada, no tardó en volverse viral en las redes sociales, sumando miles de interacciones en cuestión de minutos.

¿Por qué Messi fue suplente ante Jordania?

La decisión de Lionel Scaloni de dejar a Messi en el banco de suplentes respondió estrictamente a una estrategia de rotación física. Con la clasificación a la siguiente fase ya asegurada, el cuerpo técnico prefirió no arriesgar las piernas del capitán desde el arranque, aunque le otorgó la última media hora del encuentro para que no pierda ritmo futbolístico de cara a los partidos de eliminación directa.

Argentina ya se enfoca en el próximo objetivo, pero la noche de Dallas dejó claro que, sin importar los minutos que juegue, la "Messimanía" sigue más viva que nunca en el Mundial 2026.