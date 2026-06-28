La Selección Argentina cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con un clima de fiesta absoluta en el AT&T Stadium de Dallas. Aunque Lionel Scaloni decidió preservar a varios titulares pensando en el cruce de octavos de final frente a Cabo Verde, la expectativa por ver al número diez se mantuvo intacta hasta el segundo tiempo, momento en el que el estadio literalmente se vino abajo.
Locura total por Messi en el Mundial 2026: la reacción del estadio al ver su ingreso frente a Jordania
El público se vino abajo cuando Messi pisó la cancha en Dallas, a los 14 minutos del segundo tiempo. La reacción de Antonela Roccuzzo
A los 14 minutos del complemento, con el partido a favor de la Albiceleste gracias a un golazo de tiro libre de Giovani Lo Celso, y un penal de Lautaro Martínez, el cartel electrónico se encendió y Lionel Messi apareció envuelto en aplausos.
El aliento de Antonela Roccuzzo desde el palco
El furor no solo se vivió en las tribunas generales del estadio de los Dallas Cowboys. Las cámaras de la transmisión y de los hinchas captaron rápidamente el palco oficial donde se encontraba la familia del astro argentino.
Antonela Roccuzzo, vestida con la camiseta alternativa de la Selección argentina, se paró de inmediato para aplaudir y alentar el ingreso de su esposo. Su reacción, visiblemente emocionada y cantando a la par de la hinchada, no tardó en volverse viral en las redes sociales, sumando miles de interacciones en cuestión de minutos.
¿Por qué Messi fue suplente ante Jordania?
La decisión de Lionel Scaloni de dejar a Messi en el banco de suplentes respondió estrictamente a una estrategia de rotación física. Con la clasificación a la siguiente fase ya asegurada, el cuerpo técnico prefirió no arriesgar las piernas del capitán desde el arranque, aunque le otorgó la última media hora del encuentro para que no pierda ritmo futbolístico de cara a los partidos de eliminación directa.
Argentina ya se enfoca en el próximo objetivo, pero la noche de Dallas dejó claro que, sin importar los minutos que juegue, la "Messimanía" sigue más viva que nunca en el Mundial 2026.