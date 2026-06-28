Cómo fue el partido de Messi ante Jordania: primer gol a los 39 años y máximo artillero del Mundial 2026

A 10 años de la renuncia de Messi a la Selección argentina

Un 27 de junio pero de 2016, Lionel Messi renunciaba a la Selección argentina luego de caer por penales ante Chile en la final de la Copa América Centenario. Aquel día, el 10 erró un penal y decidió ponerle fin -momentáneo- a su ciclo en la Albiceleste.

El partido de Messi y el primer gol con 39 años

Desde el inicio del partido, Messi vivió el partido con intensidad. Celebró el gol de tiro libre de Giovani Lo Celso y festejó el penal ejecutado por Lautaro Martínez en el primer tiempo.

Messi siguió atento el partido de sus compañeros y en ocasiones se lo vio mirar a la pantalla grande del estadio, para ver repeticiones y la reacción de la hinchada.

Al inicio del segundo tiempo, el capitán comenzó los movimientos precompetitivos y, desde todas las tribunas del AT&T Stadium bajaron un sinfín de aplausos esperando el ingreso del 10.

Luego del gol de descuento de Jordania, a los 60 minutos, el público se levantó de sus asientos para recibir con euforia al máximo anotador de la historia de los mundiales.

Alexis Mac Allister intentó habilitar a Messi, en una de las primeras jugadas del capitán, pero su pase se fue largo para dejarlo mano a mano con el arquero jordano. Luego, un tiro libre desviado del 10 ilusionó más de un hincha con aumentar la diferencia.

A los 79 minutos, Messi volvió a demostrar por qué es el mejor del mundo. De tiro libre, el 10 convirtió el tercer gol de la Selección argentina superando la barrera de Jordania y registrando el primer gol a los 39 años de edad.

Otro récord más

Con su gol de tiro libre ante Jordania, Lionel Messi se convirtió en el único jugador en la historia de los mundiales en convertir durante siete partidos seguidos. En Qatar 2022 convirtió un gol en octavos de final frente a Australia; en cuartos marcó un gol ante Países Bajos; en semifinales anotó un gol frente a Croacia; y en la final marcó dos goles contra Francia.

En la actual Copa del Mundo 2026, convirtió un hat-trick ante Argelia, un doblete ante Austria, y un gol ante Jordania.

Cómo quedó la tabla de goleadores de la Copa del Mundo 2026

Seis de los goles que registra la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026 fueron marcados por su capitán, Lionel Messi, que alcanzó los 19 tantos en Mundiales y se convirtió en el máximo anotador histórico del certamen. Los otros goles del combinado nacional los convirtieron Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez.

Todos los goleadores del Mundial 2026: