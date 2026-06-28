La rutina de lo extraordinario: el nuevo y monstruoso récord de Messi en los Mundiales

Ahora, arrancó con un triplete ante Argelia, estiró la racha con un brillante doblete a Austria y le puso el moño a la fase de grupos con su gol ingresando desde el banco ante Jordania.

Messi cerró el partido ante Jordania.

Con este festejo, el crack que acaba de celebrar sus 39 años en la concentración argentina rompió definitivamente la paridad histórica con leyendas de la talla del francés Just Fontaine (Suecia 1958) y el brasileño Jairzinho (México 1970), quienes compartían el récord previo de ver puerta en seis duelos mundialistas al hilo.

En la cima del mundo, en soledad

Lo de Messi ya no es una novedad, pero no deja de asombrar. Con este tanto ante el conjunto asiático, Lionel Messi estiró su ventaja y llegó a los 19 goles en la historia de la Copa del Mundo, afianzándose en absoluta soledad como el máximo artillero histórico de la competición, estirando la brecha sobre Miroslav Klose (16), Ronaldo Nazário (15) y Kylian Mbappé (14).

La Selección argentina abrochó la clasificación a los 16avos de final con puntaje ideal y ahora espera en la próxima instancia por Cabo Verde. Mientras tanto, el mundo del fútbol agradece y disfruta: el rey sigue suelto, y su rutina sigue siendo reescribir la historia todos los días.