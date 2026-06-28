Lionel Messi volvió a frotar la lámpara para que la Selección argentina cerrara una fase de grupos perfecta en el Dallas Stadium. En una noche especial, donde Lionel Scaloni decidió cuidarlo y mandarlo al banco de suplentes después de 20 años en citas mundialistas, el diez ingresó en el complemento para liquidar el partido ante Jordania.
La rutina de lo extraordinario: el nuevo y monstruoso récord de Messi en los Mundiales
Messi frotó la lámpara, liquidó el partido ante Jordania y alcanzó un nuevo récord en pleno Mundial 2026
Con este nuevo grito en suelo norteamericano, el capitán de la Albiceleste alcanzó un récord verdaderamente monstruoso: convertirse en el primer jugador en toda la historia de los Mundiales en convertir goles en 7 partidos consecutivos.
Messi y otro récord en pleno Mundial 2026
La vigencia eterna de Messi en la máxima cita del fútbol unió las páginas doradas de Qatar 2022 con este arranque furioso en el Mundial 2026. El diez marcó de forma consecutiva frente a Australia (Octavos), Países Bajos (Cuartos), Croacia (Semifinales) y el recordado doblete ante Francia en la Final del Mundo.
Ahora, arrancó con un triplete ante Argelia, estiró la racha con un brillante doblete a Austria y le puso el moño a la fase de grupos con su gol ingresando desde el banco ante Jordania.
Con este festejo, el crack que acaba de celebrar sus 39 años en la concentración argentina rompió definitivamente la paridad histórica con leyendas de la talla del francés Just Fontaine (Suecia 1958) y el brasileño Jairzinho (México 1970), quienes compartían el récord previo de ver puerta en seis duelos mundialistas al hilo.
En la cima del mundo, en soledad
Lo de Messi ya no es una novedad, pero no deja de asombrar. Con este tanto ante el conjunto asiático, Lionel Messi estiró su ventaja y llegó a los 19 goles en la historia de la Copa del Mundo, afianzándose en absoluta soledad como el máximo artillero histórico de la competición, estirando la brecha sobre Miroslav Klose (16), Ronaldo Nazário (15) y Kylian Mbappé (14).
La Selección argentina abrochó la clasificación a los 16avos de final con puntaje ideal y ahora espera en la próxima instancia por Cabo Verde. Mientras tanto, el mundo del fútbol agradece y disfruta: el rey sigue suelto, y su rutina sigue siendo reescribir la historia todos los días.