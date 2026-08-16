Sigue la mala racha de Messi en los penales: cuántos falló en su carrera

Además Messi estiró su racha adversa a tres penales errados de manera consecutiva.

En el Mundial 2026 falló ante Austria en la fase de grupos y contra Egipto en los octavos de final.

Es la primera vez que Messi tiene esta mala racha en los penales

Es la primera vez que La Pulga falla tres penales seguidos contabilizando tanto el tiempo regular como las tandas de definición, y es apenas la segunda ocasión en su carrera que malogró tres consecutivos al considerar exclusivamente el tiempo regular.

En el año 2014 el atacante campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 falló con el Barcelona ante Betis (2) y uno ante Levante, todos por la Liga de España.

En Rusia 2018 le atajaron un penal a Messi.

Sin embargo, en medio de esta racha negativa, anotó su penal ante Holanda en la tanda de definición durante la Copa del Mundo.

Lionel Messi volverá a jugar con el Inter Miami por la MLS el miércoles 19 de agosto de 2026 a las 20:30 (hora de Argentina), cuando visite al Philadelphia Union en el Subaru Park.

Todos los penales errados por Messi