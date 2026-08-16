Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
No puede torcer la historia

Sigue la mala racha de Messi en los penales: cuántos falló en su carrera

Lionel Messi sigue con su mala racha en los penales. El capitán del Inter Miami falló un tiro desde los doce pasos en la caída por 4 a 1 ante Nashville

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Messi erró un nuevo penal en su carrera.

Lionel Messi erró un nuevo penal en su carrera.

El astro Lionel Messi no puede torcer su mala racha en los penales. El capitán del Inter Miami -que el pasado 8 de agosto sufrió la muerte de su padre, Jorge- falló un tiro desde los doce pasos este sábado en la caída por 4 a 1 ante Nashville, por la MLS estadounidense.

Leo Messi realizó un saltito previo al impacto, pero su tiro fue despejado por el arquero Brian Schwake. Aunque Sergio Reguilón tomó el rebote y marcó el empate, la acción fue posteriormente anulada debido a una invasión del jugador español.

Messi ha tenido buenas y malas en los penales. En Qatar 2022 no fall&oacute;.

Messi ha tenido buenas y malas en los penales. En Qatar 2022 no falló.

Messi lleva tres penales consecutivos errados

Este es el segundo tiro desde los doce pasos errado por el Diez desde su llegada al Inter Miami, donde hasta el momento había convertido ocho.

Además Messi estiró su racha adversa a tres penales errados de manera consecutiva.

En el Mundial 2026 falló ante Austria en la fase de grupos y contra Egipto en los octavos de final.

Es la primera vez que Messi tiene esta mala racha en los penales

Es la primera vez que La Pulga falla tres penales seguidos contabilizando tanto el tiempo regular como las tandas de definición, y es apenas la segunda ocasión en su carrera que malogró tres consecutivos al considerar exclusivamente el tiempo regular.

En el año 2014 el atacante campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 falló con el Barcelona ante Betis (2) y uno ante Levante, todos por la Liga de España.

En Rusia 2018 le atajaron un penal a Messi.

En Rusia 2018 le atajaron un penal a Messi.

Sin embargo, en medio de esta racha negativa, anotó su penal ante Holanda en la tanda de definición durante la Copa del Mundo.

Lionel Messi volverá a jugar con el Inter Miami por la MLS el miércoles 19 de agosto de 2026 a las 20:30 (hora de Argentina), cuando visite al Philadelphia Union en el Subaru Park.

Todos los penales errados por Messi

  • Messi registra un total de 162 penales ejecutados
  • Convirtió 125
  • Se los atajaron en 28 oportunidades
  • Erró 9

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas