Cristiano Ronaldo confirma cuándo colgará los botines y sacude al mundo del fútbol

La noticia que el mundo del fútbol no quería leer ya es una realidad. En una charla íntima con Vogue Magazine, Cristiano Ronaldo puso fecha a su adiós definitivo: "Este probablemente sea mi último año en el fútbol".
En una entrevista reciente, el astro portugués confirmó hasta cuando seguirá jugando e impactó a los fanáticos con su declaración
La noticia que el mundo del fútbol no quería leer ya es una realidad. En una charla íntima con Vogue Magazine, Cristiano Ronaldo puso fecha a su adiós definitivo: "Este probablemente sea mi último año en el fútbol".
A sus 41 años y con contrato en el Al Nassr hasta mediados de 2027, el delantero portugués fue claro sobre lo que viene después de colgar los botines. "Tengo mi futuro totalmente planeado. Tengo muchas cosas que hacer para mantenerme ocupado", confesó el astro, dejando en claro que no tiene miedo a la vida fuera del fútbol.
Lejos de la tristeza, CR7 se muestra entusiasmado con la etapa que se viene. "El fútbol puede dejar un gran vacío, así que tienes que llenarlo con varias cosas", explicó. Entre sus planes mencionó disfrutar de su familia, viajar más y dedicar tiempo al pádel, un deporte que lo apasiona y que practica con frecuencia.
Más allá de sus proyectos personales, Cristiano sigue enfocado en cerrar su carrera de la mejor manera. Está a solo 30 goles de alcanzar la cifra histórica de los 1.000 tantos oficiales, un número que parece ser el broche de oro ideal para un cuarto de siglo dedicado al profesionalismo.
Por ahora, los hinchas del retiro del luso deberán esperar para el adiós final, pero el mensaje del capitán es contundente: el tiempo de la leyenda sobre la cancha se está agotando.
Para los fanáticos del fútbol, solo queda disfrutar de cada toque, de cada pique y de cada gol, sabiendo que estamos ante el último acto de uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos.