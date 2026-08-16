Cristiano Ronaldo confirma cuándo colgará los botines y sacude al mundo del fútbol

A sus 41 años y con contrato en el Al Nassr hasta mediados de 2027, el delantero portugués fue claro sobre lo que viene después de colgar los botines. "Tengo mi futuro totalmente planeado. Tengo muchas cosas que hacer para mantenerme ocupado", confesó el astro, dejando en claro que no tiene miedo a la vida fuera del fútbol.

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Lejos de la tristeza, CR7 se muestra entusiasmado con la etapa que se viene. "El fútbol puede dejar un gran vacío, así que tienes que llenarlo con varias cosas", explicó. Entre sus planes mencionó disfrutar de su familia, viajar más y dedicar tiempo al pádel, un deporte que lo apasiona y que practica con frecuencia.