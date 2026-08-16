Una maniobra de Aston Villa complica al Dibu Martínez: adónde estará el futuro del arquero

Aunque el DT del Aston Villa, Unai Emery, dijo que quiere retener al guardavalla albiceleste, la inminente llegada de Suzuki deja al Dibu afuera.

Luego de que se le cayera el pase de Suzuki al PSG por una traba con las comisiones, los dirigentes ingleses aceptaron las condiciones económicas y quedaron a un paso de cerrar un contrato por cinco temporadas.

Zion Suzuki fue el portero titular de Japón en el Mundial 2026. Nacido en Little Rock, Arkansas (Estados Unidos), es hijo de un padre ghanés y una madre japonesa. Con solo 23 años y un imponente porte físico de 1,90 metros, se convirtió en uno de los nombres más codiciados del mercado.

Zion Suzuki está cerca de sumarse al Aston Villa.

El Dibu Martínez jugaría en la Juventus

La Vecchia Signora volvió a llamar a Martínez, aunque la primera oferta ronda los 5 millones de euros, una cifra baja para las pretensiones de los ingleses debido a sus 33 años y su reciente lesión en la mano.

Además el marplatense también fue ofrecido al Chelsea, pero la opción no prosperó por el desinterés de Xabi Alonso.