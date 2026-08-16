De jugar en el patio a la Primera de Huracán Las Heras: un Día del Niño especial para los Ulloa

Un grito de guerra que deja bien en claro quiénes son, pero también un saludo entre hinchas del Globo que andan por ahí. "Los pibes de la número 1 en la plaza del barrio", reza la canción; "de gira preparando el asado para verte a vos", continúa.

Son letras con las que creció Alex William Exequiel Ulloa Leiva, un pibe de 19 años que viste, respeta y cuida los colores de Huracán Las Heras. Juega de lateral, como su papá, y a veces también lo hace de extremo si es necesario.

No es un chico que piensa en pequeño, tiene varios sueños por cumplir: jugar en la máxima categoría de Huracán Las Heras, después en Europa y representarnos con la Selección argentina.

Yo lo banco.

Por su lado, está Claudio Ulloa, un histórico de las canchas mendocinas. Un tipo al que nadie le puede decir que no deja todo por la camiseta que está defendiendo.

Hace varios años le sacaron una foto a los dos: Claudio como jugador, Exe como pasapelotas: "Fue nuestra primera foto yo como jugador y él como alcanzapelotas. Es una sensación muy linda".

Ahí dije que mi próximo sueño era jugar juntos en Huracán Ahí dije que mi próximo sueño era jugar juntos en Huracán

Con la Número 1 atrás, Claudio y Exe vestidos de Huracán.

Esto no es gratis, jugar en Primera no es gratis, por esto Claudio expresó: "Esto se logra con sacrificio y trabajo; el suyo, el mío, todos los días hasta nos esforzamos para ser mejores. Soy un privilegiado, se nos dio, es una sensación muy linda y la familia está feliz".

Fue un día inolvidable. Fue un día inolvidable.

Hijo y padre jugaron en la Primera de la Liga Mendocina con la camiseta de Huracán Las Heras.

Claudio y Exe están en Huracán Las Heras. Deseo, hoy en el día del niño, que todos los padres puedan jugar con sus hijos con una pelota al deporte más hermoso de todos.