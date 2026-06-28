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Los hinchas de la Selección argentina disfrutaron otra noche inolvidable en Dallas y la ilusión sigue su camino

Dallas se convirtió una vez más en un carnaval celeste y blanco para una nueva victoria de la Selección argentina en el Mundial 2026

Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO
Por Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO [email protected]
Otra fiesta celeste y blanca en Dallas.

Otra fiesta celeste y blanca en Dallas.

El AT&T Stadium (conocido como Dallas Stadium para el Mundial) se convirtió una vez más en una verdadera fiesta de los hinchas de la Selección argentina en la noche de este sábado. Más de 70.000 espectadores, la gran mayoría hinchas del equipo que dirige Lionel Scaloni, tiñeron de celeste y blanco las gradas y vivieron una noche inolvidable con la victoria sobre Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Desde temprano, la marea albiceleste, con muchos mendocinos como en los partidos anteriores, copó las calles de Arlington y Dallas con el folklore habitual de cantos, banderas gigantes y el clásico “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” retumbando en cada rincón de Texas. Una vez dentro del estadio, el ambiente fue electrizante, sin importar que no jugaron varios de los titulares y que el primer puesto ya estaba asegurado.

Los goles de Lo Celso y Lautaro llegaron y la fiesta explotó. Y aunque Jordania descontó, inmediatamente entró Lionel Messi desde el banco, sentenció el 3-1 con un golazo de tiro libre en el minuto 80, y desató la locura total.

El estadio entero, extranjeros incluidos ya que todos aman a Messi, se puso de pie. Los hinchas saltando, abrazos, lágrimas, banderas ondeando y cánticos que no pararon ni un segundo. Messi, ya con 39 años, volvió a escribir otra página más de su enorme historia y los argentinos le respondieron con su amor incondicional.

Al final del partido, los jugadores saludaron a la hinchada y el estadio se convirtió en una sola voz celebrando el pase 16avos como primeros de grupo y pensando en lo que viene. Como no ilusionarse.

Fuera del estadio, las calles de Texas se llenaron de autos con banderas, bocinazos y grupos de hinchas cantando hasta altas horas de la madrugada transformaron Dallas en un pedacito de Argentina, como viene ocurriendo desde hace varios días.

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Otra noche para seguir alimentando la ilusión

No fue una victoria más. Fue otra demostración de que siempre donde juegue este Selección, los hinchas argentinos protagonizarán una fiesta.

La invasión celeste y blanca se despidió a lo grande de Dallas, se trasladará a Miami para el partido del viernes y después podría tener otros destinos, pero no es el momento de adelantarse a los hechos sino de seguir disfrutando del equipo de Scaloni y de su gente.

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