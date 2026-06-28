Infartante empate entre Austria y Argelia en el grupo que lideró la Selección argentina

Riyad Mahrez convirtió por duplicado en el empate entre Austria y Argelia.

Intensidad desde el arranque: la ventaja de Austria y la respuesta de Argelia

En lo que fue catalogado de inmediato como un auténtico partidazo la intensidad física y táctica se apoderó del desarrollo del juego desde el pitazo inicial del árbitro. A pesar de las aproximaciones de ambos lados, el marcador recién logró romperse a los 28 minutos del primer tiempo, cuando Austria se animó a romper líneas mediante un preciso y quirúrgico pase largo enviado desde el fondo por su máxima figura, David Alaba.

El receptor de esa habilitación magistral fue el experimentado delantero Marko Arnautovic, quien controló el balón con categoría, lo bajó con frialdad en las inmediaciones del área y definió con total solvencia ante la salida desesperada del arquero de Argelia, Oussama Benbot. Con este estallido de jerarquía individual, el conjunto conducido por Ralf Rangnick se ponía en ventaja de manera merecida por 1 a 0 e inclinaba la balanza a su favor.

Con el encuentro cuesta abajo, la selección de Argelia no se quedó de brazos cruzados y salió decidida a buscar la igualdad con todas sus armas ofensivas en el terreno de juego.

El ansiado premio a su insistencia llegó casi en la última acción de la etapa inicial, a los 45 minutos, luego de una jugada sucia con varias carambolas dentro del área austríaca; la pelota le quedó finalmente a Rafik Belghali, quien la pisó con clase desde el sector derecho y sacó un potente latigazo de zurda apuntando directo a la cara del arquero para sellar el 1 a 1 antes del descanso.

Cuando todo indicaba que Argelia se quedaba con la victoria, Austria lo empató.

Un segundo tiempo de locos: el doblete de Mahrez y el milagro de Kalajdzic

El complemento no dio respiro a los espectadores y mantuvo la misma tónica vertical que la primera mitad. A los 10 minutos de reiniciadas las acciones, el mediocampista Marcel Sabitzer frotó la lámpara y puso nuevamente en ventaja al seleccionado de Austria tras capitalizar una gran maniobra colectiva, decretando el 2 a 1 parcial.

Sin embargo, la alegría europea duraría muy poco ante el despertar de una de las máximas estrellas del fútbol internacional.

Apenas cinco minutos después, a los 15 del complemento, apareció la imponente figura de Riyad Mahrez para establecer el 2 a 2 y devolverle por completo la ilusión al elenco argelino.

Lejos de conformarse con la igualdad, los zorros del desierto continuaron presionando alto y, cuando promediaba el minuto 45 de la segunda mitad, el propio Mahrez firmó su doblete personal con una definición formidable que daba vuelta el partido 3 a 2, desatando la locura en el banco de suplentes africano.

Parecía que Argelia se quedaba con un triunfo histórico y heroico en tierras norteamericanas, pero el fútbol demostró una vez más por qué es el deporte más impredecible del mundo. En la última jugada del compromiso, con el tiempo reglamentario cumplido, el espigado delantero Sasa Kalajdzic se vistió de héroe para conectar un balón agónico y estampar el 3 a 3 definitivo, cerrando un espectáculo inolvidable en este Mundial 2026.

De esta manera el Grupo J quedó definido de la siguiente manera: