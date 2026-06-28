Mundial 2026: la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol se destacaron. Conmebol mejoró

La Confederación Africana de Fútbol (CAF), sorprendió, ya que logró meter 9 de sus 10 representantes en los 16avos de final. Solo Túnez no pudo superar la fase de grupos, mientras que Costa de Marfil, Marruecos, Sudáfrica, Cabo Verde, Egipto, Senegal, Argelia, Ghana y República Democrática del Congo siguen soñando con hacer historia.

La Selección Argentina, campeona defensora del título y la mejor de la Conmebol.

La histórica Confederación Sudamericana -Conmebol- también tuvo buena performance en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Sólo Uruguay quedó afuera, y de las 6 plazas otorgadas (el cupo de repesca no lo logró Bolivia), los 5 que pasaron fueron: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, mejorando lo mostrado en Qatar 2022, donde el cupo de 4,5 se limitó a 4 (Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay), y sólo pasaron a playoffs la Selección Argentina, a la postre campeona, mientras que Brasil quedó fuera en cuartos de final.

México, el mandamás de la Concacaf sueña con lograr el título en el tercer mundial que lo tiene como anfitrión.

De la Concacaf, que tuvo a 6 equipos: los tres anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, pasaron de ronda, quedando fuera Haití y Curazao y Panamá.

Japón, el único clasificado de los 8 participantes de Asia.

En cuanto a la Confederación Asiática, fue la más floja. de sus 8 representantes: Irán, Corea del Sur, Qatar, Arabia Saudita, Irak, Jordania y Uzbekistán, apenas los nipones pudieron meterse entre los mejores 32.