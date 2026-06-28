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MUNDIAL 2026

Mundial 2026: la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol se destacaron. Conmebol mejoró

Con un cupo mayor de equipos en este Mundial 2026: de 32 a 48 respecto a Qatar 2022; UEFA clasificó 13 de 16, África a 9 de 10; y Conmebol a 5 de 6.

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La Selección de Marruecos vulve a estar en lo más alto del Mundial 2026 representando el crecimiento de los representantes de la Confederación Africana de Fútbol.

La Selección de Marruecos vulve a estar en lo más alto del Mundial 2026 representando el crecimiento de los representantes de la Confederación Africana de Fútbol.

Finalizada la fase de grupos del Mundial 2026 se puede evaluar el rendimiento de los representantes de cada Confederación afiliada a la FIFA en base a la obtención del pasaje a los 16avos. de final esta competencia que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá.

De los 48 equipos que comenzaron el torneo el 11 de este mes, son sólo 32 los que pasan a la primera instancia de los playoff, con Europa -UEFA- como la gran dominadora y la Confederación Africana de Fútbol como la gran revelación.

La Selecci&oacute;n de Francia vuelve a ser candidata en este Mundial 2026, representando el poder&iacute;o de la UEFA.

La Selección de Francia vuelve a ser candidata en este Mundial 2026, representando el poderío de la UEFA.

Quienes pasaron de ronda en el Mundial 2026 por cada Confederación

La UEFA volvió a demostrar su poderío al clasificar 13 de las 16 selecciones que presentó. Francia, Alemania, España, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Croacia, Suiza, Suecia, Austria, Noruega y Bosnia y Herzegovina pasaron de ronda, mientras que Escocia, Turquía y República Checa quedaron afuera en primera ronda.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF), sorprendió, ya que logró meter 9 de sus 10 representantes en los 16avos de final. Solo Túnez no pudo superar la fase de grupos, mientras que Costa de Marfil, Marruecos, Sudáfrica, Cabo Verde, Egipto, Senegal, Argelia, Ghana y República Democrática del Congo siguen soñando con hacer historia.

La Selecci&oacute;n Argentina, campeona defensora del t&iacute;tulo y la mejor de la Conmebol.

La Selección Argentina, campeona defensora del título y la mejor de la Conmebol.

La histórica Confederación Sudamericana -Conmebol- también tuvo buena performance en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Sólo Uruguay quedó afuera, y de las 6 plazas otorgadas (el cupo de repesca no lo logró Bolivia), los 5 que pasaron fueron: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, mejorando lo mostrado en Qatar 2022, donde el cupo de 4,5 se limitó a 4 (Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay), y sólo pasaron a playoffs la Selección Argentina, a la postre campeona, mientras que Brasil quedó fuera en cuartos de final.

M&eacute;xico, el mandam&aacute;s de la Concacaf sue&ntilde;a con lograr el t&iacute;tulo en el tercer mundial que lo tiene como anfitri&oacute;n.

México, el mandamás de la Concacaf sueña con lograr el título en el tercer mundial que lo tiene como anfitrión.

De la Concacaf, que tuvo a 6 equipos: los tres anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, pasaron de ronda, quedando fuera Haití y Curazao y Panamá.

Jap&oacute;n, el &uacute;nico clasificado de los 8 participantes de Asia.

Japón, el único clasificado de los 8 participantes de Asia.

En cuanto a la Confederación Asiática, fue la más floja. de sus 8 representantes: Irán, Corea del Sur, Qatar, Arabia Saudita, Irak, Jordania y Uzbekistán, apenas los nipones pudieron meterse entre los mejores 32.

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