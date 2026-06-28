Finalizada la fase de grupos del Mundial 2026 se puede evaluar el rendimiento de los representantes de cada Confederación afiliada a la FIFA en base a la obtención del pasaje a los 16avos. de final esta competencia que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá.
Mundial 2026: la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol se destacaron. Conmebol mejoró
Con un cupo mayor de equipos en este Mundial 2026: de 32 a 48 respecto a Qatar 2022; UEFA clasificó 13 de 16, África a 9 de 10; y Conmebol a 5 de 6.
De los 48 equipos que comenzaron el torneo el 11 de este mes, son sólo 32 los que pasan a la primera instancia de los playoff, con Europa -UEFA- como la gran dominadora y la Confederación Africana de Fútbol como la gran revelación.
Quienes pasaron de ronda en el Mundial 2026 por cada Confederación
La UEFA volvió a demostrar su poderío al clasificar 13 de las 16 selecciones que presentó. Francia, Alemania, España, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Croacia, Suiza, Suecia, Austria, Noruega y Bosnia y Herzegovina pasaron de ronda, mientras que Escocia, Turquía y República Checa quedaron afuera en primera ronda.
La Confederación Africana de Fútbol (CAF), sorprendió, ya que logró meter 9 de sus 10 representantes en los 16avos de final. Solo Túnez no pudo superar la fase de grupos, mientras que Costa de Marfil, Marruecos, Sudáfrica, Cabo Verde, Egipto, Senegal, Argelia, Ghana y República Democrática del Congo siguen soñando con hacer historia.
La histórica Confederación Sudamericana -Conmebol- también tuvo buena performance en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Sólo Uruguay quedó afuera, y de las 6 plazas otorgadas (el cupo de repesca no lo logró Bolivia), los 5 que pasaron fueron: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, mejorando lo mostrado en Qatar 2022, donde el cupo de 4,5 se limitó a 4 (Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay), y sólo pasaron a playoffs la Selección Argentina, a la postre campeona, mientras que Brasil quedó fuera en cuartos de final.
De la Concacaf, que tuvo a 6 equipos: los tres anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, pasaron de ronda, quedando fuera Haití y Curazao y Panamá.
En cuanto a la Confederación Asiática, fue la más floja. de sus 8 representantes: Irán, Corea del Sur, Qatar, Arabia Saudita, Irak, Jordania y Uzbekistán, apenas los nipones pudieron meterse entre los mejores 32.