Puntaje perfecto, Lionel Messi on fire y apenas un gol en contra. La Selección argentina cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con otra sonrisa por el 3 a 1 ante Jordania y ya pone su mente en lo que viene: Cabo Verde por los 16vos de final.
La Selección argentina piensa en lo que viene: las dudas de Lionel Scaloni y el abismo que dejó Jordania
Luego de cerrar la fase inicial con puntaje perfecto, se viene Cabo Verde en 16vos. Los puntos claves que dejó la victoria en Dallas
El triunfo dejó un tema fundamental en este plantel y es que hay un abismo entre los jugadores que Lionel Scaloni considera titulares y los suplentes. Sacando el centro delantero titular y el lateral izquierdo, el resto del recambio corre de atrás.
El DT les dio la oportunidad de mostrarse ante los ojos del mundo y a la gran mayoría le costó. Es cierto que el equipo, en líneas generales, cumplió, pero pensando en Cabo Verde ninguno le generó inquietudes al entrenador.
Por eso, con la mira puesta en los 16vos de final en Miami, hay 9 lugares asegurados con nombre y apellido en la pizarra: Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero (si llega bien), Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Messi y Thiago Almada.
Los dos interrogantes que tiene Lionel Scaloni
El primer interrogante es qué hacer con el lateral izquierdo. La lesión de Nicolás Tagliafico antes del Mundial le abrió un hueco a un Facundo Medina que aprovechó su chance al máximo.
Titular ante Argelia y Austria, el defensor que nació en River Plate y juega en el Marsella de Francia cumplió con creces y le pelea de igual a igual a un intocable de esta generación como Tagliafico.
El otro tema a definir es el nueve. Lautaro Martínez arrancó como referencia en los partidos iniciales y Lionel Scaloni apostó por juntarlo desde el vamos con Julián Álvarez versus Jordania, pero la dupla volvió a demostrar que le cuesta convivir.
La Araña sigue sumando minutos, pero se le nota la falta de ritmo por su dolencia en el tobillo que lo tuvo a maltraer previo al estreno. En ese mano a mano, pareciera sacar una luz de ventaja el Toro, que convirtió su primer tanto mundialista en el cierre con Jordania.
Con 5 días para el primer duelo a todo o nada (este domingo hubo día libre), Scaloni deberá despejar esas dos equis para terminar de armar un once que no sale de memoria, pero casi. El resto, por ahora, corre (muy) de atrás.