La Selección argentina piensa en lo que viene: las dudas de Lionel Scaloni y el abismo que dejó Jordania

Por eso, con la mira puesta en los 16vos de final en Miami, hay 9 lugares asegurados con nombre y apellido en la pizarra: Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero (si llega bien), Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Messi y Thiago Almada.

Los dos interrogantes que tiene Lionel Scaloni

El primer interrogante es qué hacer con el lateral izquierdo. La lesión de Nicolás Tagliafico antes del Mundial le abrió un hueco a un Facundo Medina que aprovechó su chance al máximo.

Titular ante Argelia y Austria, el defensor que nació en River Plate y juega en el Marsella de Francia cumplió con creces y le pelea de igual a igual a un intocable de esta generación como Tagliafico.

El equipo titular tiene pocas dudas para Scaloni.

El otro tema a definir es el nueve. Lautaro Martínez arrancó como referencia en los partidos iniciales y Lionel Scaloni apostó por juntarlo desde el vamos con Julián Álvarez versus Jordania, pero la dupla volvió a demostrar que le cuesta convivir.

La Araña sigue sumando minutos, pero se le nota la falta de ritmo por su dolencia en el tobillo que lo tuvo a maltraer previo al estreno. En ese mano a mano, pareciera sacar una luz de ventaja el Toro, que convirtió su primer tanto mundialista en el cierre con Jordania.

Con 5 días para el primer duelo a todo o nada (este domingo hubo día libre), Scaloni deberá despejar esas dos equis para terminar de armar un once que no sale de memoria, pero casi. El resto, por ahora, corre (muy) de atrás.