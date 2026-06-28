Inicio Ovación Mundial Selección argentina
Mundial 2026

Cuándo juega la Selección argentina con Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026

La Selección argentina cerró la fase de grupos como líder del Grupo J. ¿Cuándo jugará los 16avos contra Cabo Verde?

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Selección argentina clasificó a playoffs como líder del Grupo J.

La Selección argentina clasificó a playoffs como líder del Grupo J.

La Selección argentina ya conoce su camino en el Mundial 2026. Tras consolidar su liderazgo en el Grupo J, el equipo de Lionel Scaloni se prepara para iniciar la fase de eliminación directa. El primer compromiso será ante Cabo Verde, una de las revelaciones del certamen.

Los africanos dejaron fuera de la competencia a Uruguay y se clasificaron como segundos por detrás de España. El cruce genera una enorme expectativa entre los fanáticos de la Albiceleste, quienes ya se están organizando para copar Miami.

La Selección argentina culminó la fase de grupos como líder del Grupo J.

La Selección argentina culminó la fase de grupos como líder del Grupo J.

Cuándo juega la Selección argentina con Cabo Verde

Luego de culminar con nueve puntos en el Grupo J, producto de sus victorias ante Argelia (2-0), Austria (3-0) y Jordania

(3-0), la Selección argentina afrontará el primero de los partidos de playoffs.

El encuentro entre la Selección argentina y Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, se disputará el próximo viernes 3 de julio a las 19 (hora de Argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami.

El seleccionado que logre salir con vida de esta primera instancia se verá las caras con el ganador de la llave que protagonizará Egipto y Australia.

Así se jugarán los 16avos del Mundial 2026

  • Sudáfrica vs. Canadá - Domingo 28 de junio - 16hs (Los Ángeles Stadium)
  • Alemania vs. Paraguay - Lunes 29 de junio - 17.30hs (Boston Stadium)
  • Países Bajos vs. Marruecos - Lunes 29 de junio - 22hs (Estadio Monterrey)
  • Brasil vs. Japón - Lunes 29 de junio - 14hs (Houston Stadium)
  • Francia vs. Suecia - Martes 30 de junio - 18hs (New York New Jersey Stadium)
  • Costa de Marfil vs. Noruega - Martes 30 de junio - 14hs (Dallas Stadium)
  • México vs. Ecuador - Martes 30 de junio - 22hs (Estadio Ciudad de México)
  • Inglaterra vs. RD Congo - Miércoles 1 de julio - 13hs (Atlanta Stadium)
  • Estados Unidos vs. Bosnia - Miércoles 1 de julio - 21hs (San Francisco Bay Area Stadium)
  • Bélgica vs. Senegal - Miércoles 1 de julio - 17hs (Seattle Stadium)
  • Portugal vs. Croacia - Jueves 2 de julio - 20hs (Toronto Stadium)
  • España vs. Austria- Jueves 2 de julio - 16hs (Los Ángeles Stadium)
  • Suiza vs. Argelia - Viernes 3 de julio - 00hs (BC Place Vancouver)
  • Argentina vs. Cabo Verde - Viernes 3 de julio - 19hs (Miami Stadium)
  • Colombia vs. Ghana - Viernes 3 de julio - 22.30hs (Kansas City Stadium)
  • Australia vs. Egipto - Viernes 3 de julio - 15hs (Dallas Stadium)

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas