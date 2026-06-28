Cuándo juega la Selección argentina con Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026

(3-0), la Selección argentina afrontará el primero de los partidos de playoffs.
El encuentro entre la Selección argentina y Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, se disputará el próximo viernes 3 de julio a las 19 (hora de Argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami.
El seleccionado que logre salir con vida de esta primera instancia se verá las caras con el ganador de la llave que protagonizará Egipto y Australia.
Así se jugarán los 16avos del Mundial 2026
- Sudáfrica vs. Canadá - Domingo 28 de junio - 16hs (Los Ángeles Stadium)
- Alemania vs. Paraguay - Lunes 29 de junio - 17.30hs (Boston Stadium)
- Países Bajos vs. Marruecos - Lunes 29 de junio - 22hs (Estadio Monterrey)
- Brasil vs. Japón - Lunes 29 de junio - 14hs (Houston Stadium)
- Francia vs. Suecia - Martes 30 de junio - 18hs (New York New Jersey Stadium)
- Costa de Marfil vs. Noruega - Martes 30 de junio - 14hs (Dallas Stadium)
- México vs. Ecuador - Martes 30 de junio - 22hs (Estadio Ciudad de México)
- Inglaterra vs. RD Congo - Miércoles 1 de julio - 13hs (Atlanta Stadium)
- Estados Unidos vs. Bosnia - Miércoles 1 de julio - 21hs (San Francisco Bay Area Stadium)
- Bélgica vs. Senegal - Miércoles 1 de julio - 17hs (Seattle Stadium)
- Portugal vs. Croacia - Jueves 2 de julio - 20hs (Toronto Stadium)
- España vs. Austria- Jueves 2 de julio - 16hs (Los Ángeles Stadium)
- Suiza vs. Argelia - Viernes 3 de julio - 00hs (BC Place Vancouver)
- Argentina vs. Cabo Verde - Viernes 3 de julio - 19hs (Miami Stadium)
- Colombia vs. Ghana - Viernes 3 de julio - 22.30hs (Kansas City Stadium)
- Australia vs. Egipto - Viernes 3 de julio - 15hs (Dallas Stadium)