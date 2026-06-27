El "Disneyland fantasma" de Turquía: el megaproyecto de villas de lujo que quedó vacío

Sin embargo, la ambición chocó con la realidad económica. Hacia 2016–2019, la construcción se detuvo cuando gran parte del complejo aún estaba incompleto o sin habitar. El proyecto comenzó a desviarse por una combinación de factores que todavía hoy generan debate.

¿Por qué se torció el proyecto?

Distintos análisis, y años de especulación alrededor del caso. apuntan a una mezcla de problemas internos de la promotora y de los propios compradores, sumados a un contexto económico y político cada vez más inestable.

Entre las causas más mencionadas aparecen el endeudamiento creciente, los impagos tanto a clientes como a trabajadores, la cancelación de operaciones ya cerradas y las tensiones derivadas de la situación de Turquía. A esto se añadieron conflictos con el contratista y un escenario financiero que se fue deteriorando progresivamente.

Más allá de cuál de estos elementos tuvo más peso, el punto de quiebre llegó en 2018, cuando el Grupo Sarot, en medio de la fuerte depreciación de la lira turca, se declaró en quiebra. Desde entonces, los 587 castillos quedaron inconclusos, atrapados en una especie de pausa indefinida que dejó a numerosos compradores en una situación de incertidumbre, después de haber adelantado grandes sumas por las viviendas.

Con el abandono del proyecto, el lugar quedó congelado en el tiempo. Filas interminables de castillos vacíos, calles sin vida y estructuras a medio terminar. Con los años, la naturaleza comenzó a invadir el espacio, y el conjunto adquirió una apariencia casi apocalíptica, como una ciudad ficticia abandonada antes de ser habitada.