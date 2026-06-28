Scaloni tras el triunfo de la Selección argentina ante Jordania: "Hicieron un buen partido"

"Buscamos que los chicos que no habían jugado tengan minutos porque la verdad que se lo merecen. Hicieron un buen partido más allá de que no venían jugando. La verdad que estoy contento porque les dimos minutos a todos y eso es muy importante para nosotros", arrancó diciendo en la charla con DSports al referirse que puso un equipo alternativo ante los jordanos.
Scaloni dijo que ahora se viene lo bueno en el Mundial.
Luego fue consultado por el hecho que incluyó a Exequiel Palacios como marcador lateral derecho. "Le dan una mano al equipo, que lo necesitaba; en esa posición no queríamos arriesgar a Nahuel (Molina) que venía de una inactividad, a Gonzalo (Montiel) que lo queremos cuidar porque la verdad que son posiciones difíciles. Pala nos dio una mano ante un eventual problema que podamos tener en ese puesto", dijo.