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Mundial 2026

Scaloni tras el triunfo de la Selección argentina ante Jordania: "Hicieron un buen partido"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se quedó conforme con la labor de sus dirigidos en el triunfo por 3 a 1 sobre Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Scaloni se quedó conforme con el rendimiento de la Selección argentina ante Jordania.

Scaloni se quedó conforme con el rendimiento de la Selección argentina ante Jordania.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, está tranquilo de cara al duelo con Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026. El DT albiceleste habló tras el triunfo por 3 a 1 sobre Jordania de este sábado en el cierre de la fase de grupos del certamen.

"Buscamos que los chicos que no habían jugado tengan minutos porque la verdad que se lo merecen. Hicieron un buen partido más allá de que no venían jugando. La verdad que estoy contento porque les dimos minutos a todos y eso es muy importante para nosotros", arrancó diciendo en la charla con DSports al referirse que puso un equipo alternativo ante los jordanos.

Scaloni dijo que ahora se viene lo bueno en el Mundial.

Scaloni dijo que ahora se viene lo bueno en el Mundial.

Luego fue consultado por el hecho que incluyó a Exequiel Palacios como marcador lateral derecho. "Le dan una mano al equipo, que lo necesitaba; en esa posición no queríamos arriesgar a Nahuel (Molina) que venía de una inactividad, a Gonzalo (Montiel) que lo queremos cuidar porque la verdad que son posiciones difíciles. Pala nos dio una mano ante un eventual problema que podamos tener en ese puesto", dijo.

El elogio de Scaloni para Lo Celso, Lautaro Martínez y Messi

"Lo Celso no pudo estar en el anterior Mundial; Lautaro (Martínez) no había podido convertir y llegó el gol de Leo (Messi) estamos contentos por ellos. Ahora se viene lo bueno", cerró Scaloni.

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