Resumen y goles del triunfo de la Selección argentina ante Jordania

Un cabezazo de Otamendi a la salida de un córner se iba por arriba del travesaño. La Albiceleste cada vez se acercaba más al arco rival.

Le cometían una falta a Lo Celso a la entrada del área y el volante del Betis español lo cambiaba por gol con un soberbio tiro libre.

Tagliafico desbordaba por la izquierda, metía el centro, Lautaro Martínez pegaba un tiro en el travesaño y le cometían penal a Marcos Senesi tras cabecear la pelota. Y Lautaro Martínez lo cambiaba por gol. Era el primer tanto del jugador del Inter de Italia en Copas del Mundo.

El equipo campeón del mundo en Qatar 2022 controlaba el partido y los jordanos no atinaban a reaccionar.

A los 49' Abulaila le tapaba un mano a mano a Julián Álvarez, quien remataba tras un pase de Lo Celso.

Ya en complemento, a los 5 minutos, Lo Celso habilitaba a Lautaro Martínez y lo trababan justo cuando estaba cerca de marcar el tercero.

A los 7 minutos Lautaro Martínez metía un derechazo desde lejos y la pelota daba en la parte de arriba del travesaño.

A los 9' Musa Al-Taamari marcaba el 2-1 tras un centro desde la derecha y un descuido de la defensa albiceleste.

Ingresaban Messi, Almada y Mac Allister para intentar cambiar el partido.

A los 19' un tiro libre de Leo se iba por arriba del travesaño.

Pero a los 34' La Pulga marcaba de tiro libre y así suma seis goles en el Mundial 2026 y acumula 19 como máximo anotador en Copas del Mundo.

Estaba cerca de anotar el Flaco López, pero se iba el partido. Argentina ganaba y ahora espera por Cabo Verde.

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial 2026

Tras cerrar el Grupo J de la Copa del Mundo ante los jordanos, el equipo nacional se medirá con Cabo Verde el próximo viernes a las 19 de nuestro país, en Miami, por los 16avos de final.