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Mundial 2026

Canadá le ganó agónicamente a Sudáfrica y se metió por primera vez en los octavos de final del Mundial

La selección de Canadá venció sobre la hora a Sudáfrica este domingo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por los 16avos de final del Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Canadá festeja tras el golazo de Eustáquio ante Sudáfrica.

Canadá festeja tras el golazo de Eustáquio ante Sudáfrica.

La selección de Canadá le ganó agónicamente por 1 a 0 a Sudáfrica este domingo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por los 16avos de final del Mundial 2026. Así el combinado anfitrión se metió por primera vez en los octavos de final de una Copa del Mundo, en su tercera participación en torneos ecuménicos.

Canadá fue eliminado en fases de grupos en México '86 y Qatar 2022 y ahora tuvo su revancha.

Canad&aacute; venci&oacute; sobre la hora a Sud&aacute;frica.

Canadá venció sobre la hora a Sudáfrica.

A los 46' del complemento Stephen Eustáquio marcó el único gol del partido para los canadienses.

En los primeros minutos el combinado canadiense buscaba marcar la diferencia.

Sin embargo, a los 5 minutos Mokoena remató desde lejos y la atajó Crépeau. Llegaba Sudáfrica.

A los 6 minutos David remató y estuvo cerca de abrir el marcador para Canadá.

A los 21' Eustáquio metió un buen tiro libre y Cornelius no pudo conectar de cabeza. Avisaban los anfitriones.

A los 43' Canadá tuvo la opción más clara del primer tiempo. Bombito cabeceó tras un córner y Modiba la sacó sobre la línea. Gran llegada de los dirigidos por Jesse Marsch.

Appollis remató desde lejos y estuvo muy cerca de marcar, pero su tiro se fue ancho.

A los 19' Oluwaseyi le pegó al arco tras un contragolpe generado por Sigur y Mbokazi la sacó en la boca del área ante la arremetida de otro jugador canadiense.

Canad&aacute; elimin&oacute; a Sud&aacute;frica del Mundial.

Canadá eliminó a Sudáfrica del Mundial.

El ingresado Promise David tiraba desde afuera del área y estaba cerca de abrir el marcador.

Williams le atajaba un tiro a quemarropa a Jonathan David.

Appollis exigía a Crépeau, que la atajaba en dos tiempos.

A los 46' hubo un mal rechazo de la defensa sudafricana, Eustáquio le pegó como venía y marcó el definitivo 1 a 0.

Lo que viene para Canadá en el Mundial 2026

Canadá se medirá con el ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos, que se jugará este lunes a las 22 de Argentina.

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