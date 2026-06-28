Canadá le ganó agónicamente a Sudáfrica y se metió por primera vez en los octavos de final del Mundial

En los primeros minutos el combinado canadiense buscaba marcar la diferencia.

Sin embargo, a los 5 minutos Mokoena remató desde lejos y la atajó Crépeau. Llegaba Sudáfrica.

A los 6 minutos David remató y estuvo cerca de abrir el marcador para Canadá.

A los 21' Eustáquio metió un buen tiro libre y Cornelius no pudo conectar de cabeza. Avisaban los anfitriones.

A los 43' Canadá tuvo la opción más clara del primer tiempo. Bombito cabeceó tras un córner y Modiba la sacó sobre la línea. Gran llegada de los dirigidos por Jesse Marsch.

Appollis remató desde lejos y estuvo muy cerca de marcar, pero su tiro se fue ancho.

A los 19' Oluwaseyi le pegó al arco tras un contragolpe generado por Sigur y Mbokazi la sacó en la boca del área ante la arremetida de otro jugador canadiense.

Canadá eliminó a Sudáfrica del Mundial.

El ingresado Promise David tiraba desde afuera del área y estaba cerca de abrir el marcador.

Williams le atajaba un tiro a quemarropa a Jonathan David.

Appollis exigía a Crépeau, que la atajaba en dos tiempos.

A los 46' hubo un mal rechazo de la defensa sudafricana, Eustáquio le pegó como venía y marcó el definitivo 1 a 0.

Lo que viene para Canadá en el Mundial 2026

Canadá se medirá con el ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos, que se jugará este lunes a las 22 de Argentina.