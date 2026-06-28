La llamativa reacción de la pareja de Senesi tras el debut del defensor de la Selección argentina en el Mundial

Kelci Rose Bowers, la pareja del defensor de Concordia (Entre Ríos) Marcos Senesi, hizo románticos posteos tras el debut del jugador de la Selección argentina en el Mundial ante Jordania. El futbolista tuvo un buen partido en el conjunto nacional.
Kelci Rose Bowers, la pareja del defensor de la Selección argentina Marcos Senesi hizo posteos tras el debut del jugador en el Mundial
Kelci Rose Bowers, la pareja del defensor de Concordia (Entre Ríos) Marcos Senesi, hizo románticos posteos tras el debut del jugador de la Selección argentina en el Mundial ante Jordania. El futbolista tuvo un buen partido en el conjunto nacional.
La futbolista inglesa mostró la ropa que iba a usar para ir al estadio de Dallas y publicó una foto después de ubicarse en una de las plateas de la cancha en Dallas.
"So proud (muy orgullosa)", dijo Kelci Rose sobre un video de la entrada en calor del equipo albiceleste.
Luego grabó a la pantalla del estadio cuando dieron a conocer la formación, los goles de Lo Celso y Messi, y una participación de Senesi. "Momentos con los que soñamos (moments we dreamed about)", dijo la pareja del jugador del Tottenham de Inglaterra..
"¡Vaya, qué valiente eres! Me alegro de que todo vaya bien, porque tienes suerte de que aún te quede un labio", dijo Kelci Rose Bowers en un posteo al describir la jugada donde le pegaron en la cabeza a su novio y tras esa jugada vino el penal que anotó el delantero Lautaro Martínez.
Cuando el marcador central de 29 años fue citado por Scaloni para el Mundial, Kelci lo festejó en las redes sociales. La inglesa publicó una historia de Instagram con una reacción inmediata: "Oh, Dios mío, está sucediendo", y además grabó el momento exacto en que Senesi recibió por teléfono la notificación.
Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers se conocieron en Bournemouth a principios de 2024, cuando ambos tomaron parte en una sesión de fotos y una campaña promocional para presentar las nuevas camisetas del club. Ese día hubo un gran flechazo entre ambos, luego siguieron hablando en las redes y se pusieron de novios.