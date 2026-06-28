Las Leonas se despidieron de la Pro League con una derrota y ahora piensan en el Mundial

Los goles de Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany no alcanzaron para torcer la historia ante las británicas y el conjunto dirigido por Fernando Ferrara terminó con una campaña de 8 victorias, 4 empates, 3 puntos bonus y 3 caídas para acumular 31 puntos.

Las Leonas fueron subcampeonas de la Pro League antes del Mundial de Hockey sobre césped.

De todas maneras estos números le alcanzaron a las argentinas para ser subcampeonas con un punto más que Bélgica y 7 más que China. Los 3 quedaron lejos de Países Bajos que fue campeón invicto y se ganó el pasaje directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.