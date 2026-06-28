Las Leonas se despidieron de la Pro League con una derrota y ahora piensan en el Mundial

Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra, cayeron por 3 a 2 ante Inglaterra, en Londres, y se despidieron de la Pro League, competencia que les sirve de preparación para el próximo Mundial de Hockey sobre césped.
Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra, cayeron ante Inglaterra y se despidieron de la Pro League que les sirve de preparación para el Mundial de Hockey sobre césped.
Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra, cayeron por 3 a 2 ante Inglaterra, en Londres, y se despidieron de la Pro League, competencia que les sirve de preparación para el próximo Mundial de Hockey sobre césped.
Los goles de Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany no alcanzaron para torcer la historia ante las británicas y el conjunto dirigido por Fernando Ferrara terminó con una campaña de 8 victorias, 4 empates, 3 puntos bonus y 3 caídas para acumular 31 puntos.
De todas maneras estos números le alcanzaron a las argentinas para ser subcampeonas con un punto más que Bélgica y 7 más que China. Los 3 quedaron lejos de Países Bajos que fue campeón invicto y se ganó el pasaje directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Entre los varones Los Leones terminaron su campaña el sábado al empatar con Alemania 4 a 4 y perder 2 a 1 en los penales australianos. Ese resultado los dejó en la 5ta posición con 24 puntos debajo de Bélgica (campeón), Inglaterra, Australia y Países Bajos.
El Mundial de Hockey sobre césped 2026, masculino y femenino, se disputará del 15 al 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica, más precisamente en Amstelveen y Wavre.
Las Leonas jugarán la fase de grupos en Bélgica ante Alemania, Estados Unidos y Escocia y Los Leones lo harán en Países Bajo ante los locales, Nueva Zelanda y Japón.