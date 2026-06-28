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Las Leonas se despidieron de la Pro League con una derrota y ahora piensan en el Mundial

Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra, cayeron ante Inglaterra y se despidieron de la Pro League que les sirve de preparación para el Mundial de Hockey sobre césped.

Por UNO
Mili Alastra frente a Inglaterra.

Mili Alastra frente a Inglaterra.

Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra, cayeron por 3 a 2 ante Inglaterra, en Londres, y se despidieron de la Pro League, competencia que les sirve de preparación para el próximo Mundial de Hockey sobre césped.

Los goles de Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany no alcanzaron para torcer la historia ante las británicas y el conjunto dirigido por Fernando Ferrara terminó con una campaña de 8 victorias, 4 empates, 3 puntos bonus y 3 caídas para acumular 31 puntos.

Las Leonas fueron subcampeonas de la Pro League antes del Mundial de Hockey sobre césped.

Las Leonas fueron subcampeonas de la Pro League antes del Mundial de Hockey sobre césped.

De todas maneras estos números le alcanzaron a las argentinas para ser subcampeonas con un punto más que Bélgica y 7 más que China. Los 3 quedaron lejos de Países Bajos que fue campeón invicto y se ganó el pasaje directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Entre los varones Los Leones terminaron su campaña el sábado al empatar con Alemania 4 a 4 y perder 2 a 1 en los penales australianos. Ese resultado los dejó en la 5ta posición con 24 puntos debajo de Bélgica (campeón), Inglaterra, Australia y Países Bajos.

El Mundial de Hockey sobre césped 2026

El Mundial de Hockey sobre césped 2026, masculino y femenino, se disputará del 15 al 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica, más precisamente en Amstelveen y Wavre.

Las Leonas jugarán la fase de grupos en Bélgica ante Alemania, Estados Unidos y Escocia y Los Leones lo harán en Países Bajo ante los locales, Nueva Zelanda y Japón.

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