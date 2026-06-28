La primera ruta roja del mundo fue inaugurada y hecha para para proteger animales silvestres

En ese contexto se inauguró la primera “ruta roja” del mundo, un proyecto que forma parte de una autopista que atraviesa zonas cercanas al Parque Nacional Pench, entre los estados de Madhya Pradesh y Maharashtra. Un área protegida donde la ingeniería vial se encuentra cara a cara con uno de los ecosistemas más ricos del país.

¿Por qué esta ruta es de color rojo?

La ruta ya es considerada una de las iniciativas de conservación más relevantes de India y, al mismo tiempo, un modelo que empieza a observarse fuera de sus fronteras. Esto se debe a que combina infraestructura moderna y protección activa de la biodiversidad.

Para lograrlo, el diseño incorporó soluciones específicas. Se construyeron pasos elevados cubiertos de vegetación, conocidos como ecoductos, junto con túneles subterráneos que funcionan como corredores naturales. Por ahí pueden desplazarse especies como tigres, leopardos o ciervos sin cruzarse con el flujo vehicular, reduciendo el riesgo de atropellos y la fragmentación de su hábitat.

El característico color rojo de esta ruta no es un detalle estético. Cumple una función clara de advertencia, señala a los conductores la presencia de estos cruces de fauna, invitándolos a disminuir la velocidad y a manejar con mayor precaución en zonas sensibles.