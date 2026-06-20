China presentó un camión con IA que limpia las rutas a 80 km/h sin interrumpir el tránsito

Las patentes industriales chinas registran conceptos similares diseñados para operar entre 40 y 80 km/h en autopistas y pistas de aeropuertos desde hace tiempo. La producción de estos vehículos especiales se ve fuertemente impulsada por el ecosistema industrial del país asiático, donde diversas empresas especializadas se dedican a transformar chasis de grandes fabricantes como Dongfeng para adaptarlos a estas exigencias de ingeniería vial.

El impacto de limpiar automáticamente las rutas

Si se consolida esta tecnología en los mercados globales, el mantenimiento a alta velocidad podría reducir la exposición de los trabajadores del asfalto a sufrir accidentes. Además se acortarían las demoras vehiculares. Para los operadores logísticos y las administraciones públicas, un sistema que limpie de forma semiautomatizada se traduce en un significativo ahorro de costos operativos y en una disminución drástica de los siniestros viales provocados por objetos sueltos en las calzadas rápidas.

Más allá del impacto que generó el video, las fuentes oficiales recomiendan mantener la cautela, ya que las imágenes no permiten verificar las especificaciones técnicas definitivas ni el nombre del fabricante del equipo filmado.