Policías le hicieron un control en medio de la noche: resultaron ser ladrones que se llevaron un millón y medio

Los delincuentes planificaron el engaño con mucho detalle para evitar sospechas. Utilizaron chalecos reflectivos, encendieron linternas para hacer señas luminosas al costado del camino e instalaron conos de señalización. Toda la escenografía daba la apariencia de un control vehicular oficial de rutina.

Los falsos policías se llevaron un cuantioso botín.

Frente a las indicaciones de los supuestos agentes de seguridad, el camionero redujo la velocidad. Finalmente detuvo la marcha de su camión marca Scania, modelo G410, a un lado de la calzada. Acató las órdenes emitidas por los uniformados apócrifos sin imaginar el verdadero peligro inminente.

Apenas el rodado frenó por completo, los sujetos mostraron sus verdaderas intenciones. Sacaron rápidamente un arma de fuego para amedrentar a los ocupantes del camión. Mediante fuertes amenazas, obligaron a las víctimas a entregar todas sus pertenencias de valor en cuestión de pocos minutos. El robo transcurrió bajo la total indefensión de los trabajadores.

Los ladrones escaparon del lugar con un botín cuantioso. Se llevaron un teléfono celular, varias tarjetas bancarias junto con una suma en efectivo de 1.500.000 pesos.