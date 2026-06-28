Inicio Ovación Polideportivo VNL
Vóley

VNL 2026: Tras ganar un primer set histórico, Argentina no pudo con Polonia

La Selección argentina de vóley ganó un primer set histórico antes de caer ante el poderoso equipo de Polonia en el cierre de week 2 de la VNL 2026.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Argentina jugó un primer set para la historia de la VNL.

Argentina jugó un primer set para la historia de la VNL.

La Selección argentina de vóley ganó un primer set histórico antes de caer por 3 a 1 ante el poderoso equipo de Polonia en el cierre de week 2 de la VNL 2026.

En Gliwice y sin el mendocino Agustín Loser, el conjunto nacional tuvo un muy buen comienzo y superó en el primer set a Polonia por 50 a 48, pero luego de tamaño esfuerzo terminó cediendo ante la potencia de los dueños de casa por 26-24, 25-19 y 25-20.

Manuel Armoa con 23 puntos de ataque fue la gran figura del equipo argentino y el cubano nacionalizado polaco Wilfredo León lideró las estadísticas del encuentro con 27 puntos.

En su paso por Polonia para esta week 2 el conjunto albiceleste venció 3-2 a Alemania y 3-0 a China, pero luego perdió 3-2 con Turquía y 3-1 ante los polacos.

Cómo está Argentina en la VNL 2026

Tras completarse la week 2 de la VNL 2026 el seleccionado nacional ocupa el puesto 15 con solo 2 victorias y 7 puntos, lejos de Japón, puntero con 8 triunfos y 20 puntos y de Polonia que es el escolta con 6 triunfos y 17 unidades.

Tras completar las 12 fechas de fase regular, los 8 mejores equipos de la tabla general avanzarán a la fase final para disputar de cuartos de final en adelante del 29 de julio al 2 de agosto en Ningbo, China.

Lo que viene para Argentina en la VNL 2026

Week 3 en Kansai (Japón)

  • Martes 15/07 (00:00) vs. Canadá
  • Viernes 17/07 (01:00) vs. Cuba
  • Sábado 18/07 (07:20) vs. Italia
  • Lunes 20/07 (07:20) vs. Japón

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas