VNL 2026: Tras ganar un primer set histórico, Argentina no pudo con Polonia

En su paso por Polonia para esta week 2 el conjunto albiceleste venció 3-2 a Alemania y 3-0 a China, pero luego perdió 3-2 con Turquía y 3-1 ante los polacos.

Cómo está Argentina en la VNL 2026

Tras completarse la week 2 de la VNL 2026 el seleccionado nacional ocupa el puesto 15 con solo 2 victorias y 7 puntos, lejos de Japón, puntero con 8 triunfos y 20 puntos y de Polonia que es el escolta con 6 triunfos y 17 unidades.

Tras completar las 12 fechas de fase regular, los 8 mejores equipos de la tabla general avanzarán a la fase final para disputar de cuartos de final en adelante del 29 de julio al 2 de agosto en Ningbo, China.

Lo que viene para Argentina en la VNL 2026

Week 3 en Kansai (Japón)