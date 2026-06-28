VNL 2026: Tras ganar un primer set histórico, Argentina no pudo con Polonia

La Selección argentina de vóley ganó un primer set histórico antes de caer por 3 a 1 ante el poderoso equipo de Polonia en el cierre de week 2 de la VNL 2026.
La Selección argentina de vóley ganó un primer set histórico antes de caer ante el poderoso equipo de Polonia en el cierre de week 2 de la VNL 2026.
La Selección argentina de vóley ganó un primer set histórico antes de caer por 3 a 1 ante el poderoso equipo de Polonia en el cierre de week 2 de la VNL 2026.
En Gliwice y sin el mendocino Agustín Loser, el conjunto nacional tuvo un muy buen comienzo y superó en el primer set a Polonia por 50 a 48, pero luego de tamaño esfuerzo terminó cediendo ante la potencia de los dueños de casa por 26-24, 25-19 y 25-20.
Manuel Armoa con 23 puntos de ataque fue la gran figura del equipo argentino y el cubano nacionalizado polaco Wilfredo León lideró las estadísticas del encuentro con 27 puntos.
En su paso por Polonia para esta week 2 el conjunto albiceleste venció 3-2 a Alemania y 3-0 a China, pero luego perdió 3-2 con Turquía y 3-1 ante los polacos.
Tras completarse la week 2 de la VNL 2026 el seleccionado nacional ocupa el puesto 15 con solo 2 victorias y 7 puntos, lejos de Japón, puntero con 8 triunfos y 20 puntos y de Polonia que es el escolta con 6 triunfos y 17 unidades.
Tras completar las 12 fechas de fase regular, los 8 mejores equipos de la tabla general avanzarán a la fase final para disputar de cuartos de final en adelante del 29 de julio al 2 de agosto en Ningbo, China.
Week 3 en Kansai (Japón)