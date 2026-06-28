¿Cuál es la vacuna que deja esa particular marca en el brazo que todos los argentinos tenemos?

¿Qué es una vacuna, para qué sirve y cómo funciona?

Una vacuna es un preparado de sustancias que contiene fragmentos debilitados, inactivos o copias del virus o bacteria. Cuando una vacuna ingresa al sistema inmunológico, este reconoce las copias y genera defensas sin causar la enfermedad real.

Las vacunas previenen infecciones y transmisiones.

Básicamente, al proporcionar una copia del virus o bacteria original que podría causar la enfermedad y permitir al cuerpo que reaccione a ellos, genera anticuerpos y defensas; un contagio posterior real puede ser leve o inexistente.

Una vacuna sirve para prevenir infecciones graves o mortales, para reducir complicaciones frente a un contagio y para crear inmunidad de grupo cuando se vacuna a una población (se corta la cadena de contagio).

¿Qué vacuna deja esa marca en el brazo tan conocida en Argentina?

Esta marca tan característica e imborrable no aparece por error del enfermero o daño por la aguja; es el producto de una vacuna que se coloca generalmente al nacer, en el brazo derecho de los recién nacidos.

Es la vacuna del BCG o Bacilo de Calmette-Guérin. Esta vacuna protege de formas graves y mortales de tuberculosis. Cuando se coloca en el brazo del bebé, se produce una reacción natural intradérmica por los componentes que contiene la vacuna. Dicha reacción deja una ampolla redonda y permanente.

En Argentina es una vacuna obligatoria para los recién nacidos, por eso es normal tener la marca en el brazo.

La vacuna BCG es obligatoria y está establecida así en el calendario del Ministerio de Salud de la Nación. Tal como se menciona en el sitio web de argentina.gob en el sector de salud: "Vacunar a todos los recién nacidos con BCG para prevenir formas graves de tuberculosis, como por ejemplo la meningitis. Es una dosis, antes de egresar de la maternidad. Luego de la aplicación es común que se forme una pequeña elevación de la piel (nódulo) y deje una cicatriz en el sitio de aplicación".