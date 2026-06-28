Darío Alaniz vuelve a Godoy Cruz para asumir nuevamente como técnico de la Reserva

Darío Alaniz tiene un gran recorrido en el fútbol en varios equipos

Darío Alaniz dirigió a varios equipos y en Gimnasia y Esgrima logró el ascenso a Primera Nacional en el 2018. También estuvo en el Atlético Club San Martín, Huracán Las Heras, Gutiérrez Sport Club y Juventud Unida de San Luis.

El Lechuga conoce bien al Tomba, donde jugó como mediocampista y luego promovió a muchos jugadores a Primera durante su anterior ciclo dirigiendo a la reserva.

El estreno de Alaniz como entrenador de la reserva de Godoy Cruz será de local frente a Argentinos Juniors el 15 de julio, cuando se inicie el Torneo Clausura Proyección 2026.

Godoy Cruz visitará a Ciudad de Bolívar por la Primera Nacional

En cuanto al primer equipo del Tomba que compite en la Primera Nacional, volverá a jugar tras el receso el próximo sábado 4 de julio a las 16 ante Ciudad de Bolívar como visitante.

Será por la fecha 19, primera de las revanchas, y el antecedente de la primera rueda indica un empate 1 a 1 en el Feliciano Gambarte.