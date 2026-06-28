Darío Alaniz vuelve a Godoy Cruz para asumir nuevamente como técnico de la Reserva

Darío Alaniz es el elegido para hacerse cargo de la dirección técnica del equipo de reserva de Godoy Cruz y reemplazará en el cargo a Osvaldo Miranda.
Darío Alaniz retorna a Godoy Cruz como entrenador de la Reserva en lugar de Osvaldo Miranda. El Lechuga debutará en el inicio del Torneo Clausura
Darío Alaniz es el elegido para hacerse cargo de la dirección técnica del equipo de reserva de Godoy Cruz y reemplazará en el cargo a Osvaldo Miranda.
Este lunes el Lechuga asumirá en sus funciones y volverá a desempeñarse en un cargo que ya ocupó desde el 2010 hasta el 2016.
El Lechuga regresa a Godoy Cruz para reemplazar al Flaco Miranda, quien había asumido en diciembre de 2025 y en cuyo ciclo el equipo terminó último en el Torneo Apertura Proyección 2026 que está en sus instancias decisivas.
Darío Alaniz dirigió a varios equipos y en Gimnasia y Esgrima logró el ascenso a Primera Nacional en el 2018. También estuvo en el Atlético Club San Martín, Huracán Las Heras, Gutiérrez Sport Club y Juventud Unida de San Luis.
El Lechuga conoce bien al Tomba, donde jugó como mediocampista y luego promovió a muchos jugadores a Primera durante su anterior ciclo dirigiendo a la reserva.
El estreno de Alaniz como entrenador de la reserva de Godoy Cruz será de local frente a Argentinos Juniors el 15 de julio, cuando se inicie el Torneo Clausura Proyección 2026.
En cuanto al primer equipo del Tomba que compite en la Primera Nacional, volverá a jugar tras el receso el próximo sábado 4 de julio a las 16 ante Ciudad de Bolívar como visitante.
Será por la fecha 19, primera de las revanchas, y el antecedente de la primera rueda indica un empate 1 a 1 en el Feliciano Gambarte.