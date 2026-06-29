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Batacazo: Paraguay luchó y se impuso en los penales a Alemania para meterse en octavos de final

Por los 16avos. de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 Paraguay venció a Alemania en Boston, tras igualar en los 90' y suplementario, en los penales

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Paraguay hizo historia en el Mundial 2026. Eliminó en 16avos. de final a la poderosa Selección de Alemania.

Paraguay hizo historia en el Mundial 2026. Eliminó en 16avos. de final a la poderosa Selección de Alemania.

Fiel a todo su estilo de sacrificio y lucha, Paraguay le jugó de igual a igual a la Selección de Alemania y en una definición por penales para el infarto le ganó por 4 a 3 por 16avos. de final. El héroe del equipo de Gustavo Alfaro fue el arquero Orlando Gill, que atajó dos penales.

El combinado paraguayo comenzó ganando con un gol de Enciso a los 42'. Empató Havertz a los 54', y tras los 90' reglamentarios, tampoco pudieron desequilibrarse en el suplementario. Las figuras guaraníes fueron el arquero de San Lorenzo, Orlando Gill y el central José Canale, de Lanús, que fue un león defendiendo y convirtió el penal del triunfo. El delantero de Independiente Rivadavia Alex Arce estuvo como suplente y no ingresó.

El seleccionado de Paraguay jugará en octavos de final contra quien triunfe en el duelo entre Francia y Suecia, este martes a las 18.

la formaci&oacute;n inicial de Paraguay para enfrentar a la Selecci&oacute;n de Alemania en Boston.

la formación inicial de Paraguay para enfrentar a la Selección de Alemania en Boston.

Paraguay tuvo a un gran Orlando Gill para ganarle por penales a Alemania

Paraguay tuvo en sus manos en triunfo en los la serie de 5 penales, teniendo tres match point a favor. Pero los dos últimos pateadores fallaron y se fueron a la tanda de un penal. Para los guaraníes anotaron Mauricio Magalhaes, Gustavo Gómez, Matías Galarza y José Canale. Falló Antonio Sanabria, y Manuel Neuer le atajó a Fabián Balbuena. Orlando Gill le tapó los envíos a Kai Havertz y Nick Woltemade. En Alemania anotaron Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Nadiem Amiri; y en la serie de a un penal, falló Jonathan Tah.

Paraguay escribió un triunfo sobre Alemania a pura lucha y coraje

Apenas un minuto de juego y Paraguay le dio un gran susto a Alemania y casi se pone en ventaja. Córner desde la izquierda de Enciso, que cabeceó a medias Gómez, muy marcado; y por el segundo palo le quedó a Junior Alonso, que no le pudo dar bien de zurda y Neuer la pudo manotear al córner.

Gustavo Alfaro. El entrenador argentino llev&oacute; a Paraguay a un hist&oacute;rico triunfo sobre el tetra campe&oacute;n mundial Alemania.

Gustavo Alfaro. El entrenador argentino llevó a Paraguay a un histórico triunfo sobre el tetra campeón mundial Alemania.

Luego la posesión y jugadas de mayor peligro, en especial por vía aérea y aprovechando la mayor altura de sus atacantes, fueron de Alemania. El conductor del ataque germano fue Pavlovich, intentando con pases cruzados y entre líneas, frente a un defensa muy cerrada.

Por el lado de los dirigidos por Gustavo Alfaro, las salidas se intentaron por el lado de Almirón, por el costado derecho, aunque muy aislado y controlado por la zaga alemana. Otra opción, de pelota parada, fueron las subidas de los centrales Canale y Gómez, intentando el cabezazo.

Precisamente por esta vía llegó el gol paraguayo. Buena recuperación cortando un contrataque, Cáceres que amaga tirar el centro desde la derecha, y lo ve pasar por detrás, junto a la línea, a Almirón, que corío varios metros y le tiró el centro a Enciso, que a la carrera metió el frentazo y vulneró a Nueuer.

Julio Enciso puso en ventaja a Paraguay y se&ntilde;al&oacute; el camino del "s&iacute; se puede" para los suyos.

Julio Enciso puso en ventaja a Paraguay y señaló el camino del "sí se puede" para los suyos.

Alemania redobló esfuerzas en ofensiva, y primer Nmecha, y luego Kimmich llegaron con mucha peligrosidad frente al arquero Gill.

El complemento

En el reinicio (50') hubo un susto alemán por un achique individual de Enciso, que apuró a Tah para que hiciera un pase defectuoso a su arquero Neuer, y el autor del gol guaraní se quedó con el balón cara a cara con el uno, que lo encimó y tapó su intento.

Tal como buscó al principio, los germanos buscaron por arriba la solución que no llegaba a ras del piso. Centro de Wirtz para Kai Havertz, que la peinó en el área y anotó el gol del empate alemán.

El paraguayo Almir&oacute;n sostuvo el ataque de su seleccionado mientras era asediado por lo alemanes.

El paraguayo Almirón sostuvo el ataque de su seleccionado mientras era asediado por lo alemanes.

La ambición del equipo de Julian Nagelsmann no mermó y siguió como dueño del balón y el territorio y puso en permanente apuro al arquero Gill. Paraguay supo animarse también a atacar, aunque con el correr de los minutos decidió cerrarse más atrás y las llegadas fueron siendo más esporádicas, producto del cansancio, y pensando en el alargue.

El alargue

Finalizado el encuentro, en el alargue no cambiaron mucho las cosas y continuó el asedio alemán a puro centro al área chica, y la aguerrida defensa de un Paraguay acorralado.

A los 97 minutos el ingresado Nick Woltemade fue asistido en el corazón del área, giró y remató, por los dos centrales guaraníes -Canale y Gómez se cruzaron y taparon el balón que iba con destino de gol.

El premio para Alemania pareció llegar a los 101', desde córner, y como no, de cabeza. El envío fue al segundo palo, y ganándole a su marca, se elevó Tah y metió el frentazo que superó por arriba a Gill. Pero el portero había sido cargado por Waldemar Anton, y a instancias del VAR se anuló la conquista.

La Selecci&oacute;n de Alemania, otra vez fuera de las instancias decisivas de una Copa Mundial de F&uacute;tbol.

La Selección de Alemania, otra vez fuera de las instancias decisivas de una Copa Mundial de Fútbol.

A los 105' Paraguay llegó también a puro centro, pero la pelota, luego de varios rebotes se fue por línea de fondo.

La fricción y la falta táctica se adueñaron de las acciones y se fue desdibujando el espectáculo, transformándose en una refriega de juego permanentemente cortado.

La última acción fue favorable a Alemania, que tuvo un contragolpe detenido con falta cerca del área. El remate de Nadiem Amiri buscó el primer palo, pero se fue bastante desviado y el partido quedó para definirse en la tanda de penales.

Orlando Gill se tira con elegancia a su izquierda, y a una sola mano le desv&iacute;a el penal a Havertz.

Orlando Gill se tira con elegancia a su izquierda, y a una sola mano le desvía el penal a Havertz.

La tanda de penales: una película de suspenso

Iniciada la tanda de cinco penales, comenzó pateando el seleccionado teutón, y Havertz no pudo con Orlando Gill, que se tiró a su izquierda y con mano cambiada tapó el envío. Por su parte Magalhaes no falló, al igual que Gómez y Galarza. Kimich y Musiala mantenían la esperanza alemana, hasta que nuevamente Gill le atajó el disparo a Woltemade y encendió la esperanza de los de Alfaro, que tenía tres match points para ganar. Pero consecutivamente no convirtieron Sanabria (ingresó para eso), que disparó ancho; y Balbuena, a quien le contuvo Neuer y dejó todo igualado en tres.

Finalmente, en la tanda de penales individuales, Jonathan Tah le pegó muy por encima del travesaño, y todo quedó para que el zaguero de Lanús, José Canale se vistiera de héroe, y no falló. Acertó su penal y coronó una gran actuación, donde junto a Gómez defendieron a dientes apretados y llevaron peligro al arco rival en cada pelota parada que dispuso el combinado de Alfaro.

La síntesis de Paraguay vs. Alemania

Copa Mundial de Fútbol 2026 -16avos. de final-

Estadio: Gillette Stadium (Boston)

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

Alemania (1 [3]): Manuel Neuer; Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Florian Wirtz, Deniz Undav, Leroy Sané; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay (1 [4]): Orlando Gill; Júnior Alonso, José Canalé, Gustavo Gómez, Juan José Cáceres; Andrés Cubas; Julio Enciso, Matías Galarza Fonda, Damián Bobadilla, Miguel Almirón; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Goles en el primer tiempo: 42m Enciso (P). En el segundo tiempo: 10m Havertz (A).

Cambios: En el segundo tiempo: al inicio, Leon Goretzka por Nmecha (A), 20m Gustavo Caballero por Ávalos (P) y Mauricio Magalhaes por Enciso (P), 18m Jamal Musiala por Undav (A), 34m Waldemar Anton por Pavlovic (A) y 43m Nick Moltemade por Sane (A). En el primer tiempo suplementario: al inicio, Gustavo Velázquez por Almirón (P), 9m Antonio Sanabria por Bobadilla (P) y Braian Ojeda por J.J.Cáceres (P). En el segundo tiempo suplementario: 5m Nadiel Amiri por Rudiger (A), 17m Fabián Balbuena por Alonso (P).

Definición por penales: Para Paraguay convirtieron Magalhaes, Gómez, Galarza Fonda y Canale. Sanabria desvió su remate y Neuer se lo atajó a Balbuena. Para Alemania anotaron Kimmich, Musiala y Amiri. Gill atajó los disparos de Havertz y Woltemade, mientras que Tah erró el suyo.

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