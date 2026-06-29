Batacazo: Paraguay luchó y se impuso en los penales a Alemania para meterse en octavos de final

la formación inicial de Paraguay para enfrentar a la Selección de Alemania en Boston.

Paraguay tuvo a un gran Orlando Gill para ganarle por penales a Alemania

Paraguay tuvo en sus manos en triunfo en los la serie de 5 penales, teniendo tres match point a favor. Pero los dos últimos pateadores fallaron y se fueron a la tanda de un penal. Para los guaraníes anotaron Mauricio Magalhaes, Gustavo Gómez, Matías Galarza y José Canale. Falló Antonio Sanabria, y Manuel Neuer le atajó a Fabián Balbuena. Orlando Gill le tapó los envíos a Kai Havertz y Nick Woltemade. En Alemania anotaron Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Nadiem Amiri; y en la serie de a un penal, falló Jonathan Tah.

Paraguay escribió un triunfo sobre Alemania a pura lucha y coraje

Apenas un minuto de juego y Paraguay le dio un gran susto a Alemania y casi se pone en ventaja. Córner desde la izquierda de Enciso, que cabeceó a medias Gómez, muy marcado; y por el segundo palo le quedó a Junior Alonso, que no le pudo dar bien de zurda y Neuer la pudo manotear al córner.

Gustavo Alfaro. El entrenador argentino llevó a Paraguay a un histórico triunfo sobre el tetra campeón mundial Alemania.

Luego la posesión y jugadas de mayor peligro, en especial por vía aérea y aprovechando la mayor altura de sus atacantes, fueron de Alemania. El conductor del ataque germano fue Pavlovich, intentando con pases cruzados y entre líneas, frente a un defensa muy cerrada.

Por el lado de los dirigidos por Gustavo Alfaro, las salidas se intentaron por el lado de Almirón, por el costado derecho, aunque muy aislado y controlado por la zaga alemana. Otra opción, de pelota parada, fueron las subidas de los centrales Canale y Gómez, intentando el cabezazo.

Precisamente por esta vía llegó el gol paraguayo. Buena recuperación cortando un contrataque, Cáceres que amaga tirar el centro desde la derecha, y lo ve pasar por detrás, junto a la línea, a Almirón, que corío varios metros y le tiró el centro a Enciso, que a la carrera metió el frentazo y vulneró a Nueuer.

Julio Enciso puso en ventaja a Paraguay y señaló el camino del "sí se puede" para los suyos.

Alemania redobló esfuerzas en ofensiva, y primer Nmecha, y luego Kimmich llegaron con mucha peligrosidad frente al arquero Gill.

El complemento

En el reinicio (50') hubo un susto alemán por un achique individual de Enciso, que apuró a Tah para que hiciera un pase defectuoso a su arquero Neuer, y el autor del gol guaraní se quedó con el balón cara a cara con el uno, que lo encimó y tapó su intento.

Tal como buscó al principio, los germanos buscaron por arriba la solución que no llegaba a ras del piso. Centro de Wirtz para Kai Havertz, que la peinó en el área y anotó el gol del empate alemán.

El paraguayo Almirón sostuvo el ataque de su seleccionado mientras era asediado por lo alemanes.

La ambición del equipo de Julian Nagelsmann no mermó y siguió como dueño del balón y el territorio y puso en permanente apuro al arquero Gill. Paraguay supo animarse también a atacar, aunque con el correr de los minutos decidió cerrarse más atrás y las llegadas fueron siendo más esporádicas, producto del cansancio, y pensando en el alargue.

El alargue

Finalizado el encuentro, en el alargue no cambiaron mucho las cosas y continuó el asedio alemán a puro centro al área chica, y la aguerrida defensa de un Paraguay acorralado.

A los 97 minutos el ingresado Nick Woltemade fue asistido en el corazón del área, giró y remató, por los dos centrales guaraníes -Canale y Gómez se cruzaron y taparon el balón que iba con destino de gol.

El premio para Alemania pareció llegar a los 101', desde córner, y como no, de cabeza. El envío fue al segundo palo, y ganándole a su marca, se elevó Tah y metió el frentazo que superó por arriba a Gill. Pero el portero había sido cargado por Waldemar Anton, y a instancias del VAR se anuló la conquista.

La Selección de Alemania, otra vez fuera de las instancias decisivas de una Copa Mundial de Fútbol.

A los 105' Paraguay llegó también a puro centro, pero la pelota, luego de varios rebotes se fue por línea de fondo.

La fricción y la falta táctica se adueñaron de las acciones y se fue desdibujando el espectáculo, transformándose en una refriega de juego permanentemente cortado.

La última acción fue favorable a Alemania, que tuvo un contragolpe detenido con falta cerca del área. El remate de Nadiem Amiri buscó el primer palo, pero se fue bastante desviado y el partido quedó para definirse en la tanda de penales.

Orlando Gill se tira con elegancia a su izquierda, y a una sola mano le desvía el penal a Havertz.

La tanda de penales: una película de suspenso

Iniciada la tanda de cinco penales, comenzó pateando el seleccionado teutón, y Havertz no pudo con Orlando Gill, que se tiró a su izquierda y con mano cambiada tapó el envío. Por su parte Magalhaes no falló, al igual que Gómez y Galarza. Kimich y Musiala mantenían la esperanza alemana, hasta que nuevamente Gill le atajó el disparo a Woltemade y encendió la esperanza de los de Alfaro, que tenía tres match points para ganar. Pero consecutivamente no convirtieron Sanabria (ingresó para eso), que disparó ancho; y Balbuena, a quien le contuvo Neuer y dejó todo igualado en tres.

Finalmente, en la tanda de penales individuales, Jonathan Tah le pegó muy por encima del travesaño, y todo quedó para que el zaguero de Lanús, José Canale se vistiera de héroe, y no falló. Acertó su penal y coronó una gran actuación, donde junto a Gómez defendieron a dientes apretados y llevaron peligro al arco rival en cada pelota parada que dispuso el combinado de Alfaro.

La síntesis de Paraguay vs. Alemania

Copa Mundial de Fútbol 2026 -16avos. de final-

Estadio: Gillette Stadium (Boston)

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

Alemania (1 [3]): Manuel Neuer; Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Florian Wirtz, Deniz Undav, Leroy Sané; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay (1 [4]): Orlando Gill; Júnior Alonso, José Canalé, Gustavo Gómez, Juan José Cáceres; Andrés Cubas; Julio Enciso, Matías Galarza Fonda, Damián Bobadilla, Miguel Almirón; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Goles en el primer tiempo: 42m Enciso (P). En el segundo tiempo: 10m Havertz (A).

Cambios: En el segundo tiempo: al inicio, Leon Goretzka por Nmecha (A), 20m Gustavo Caballero por Ávalos (P) y Mauricio Magalhaes por Enciso (P), 18m Jamal Musiala por Undav (A), 34m Waldemar Anton por Pavlovic (A) y 43m Nick Moltemade por Sane (A). En el primer tiempo suplementario: al inicio, Gustavo Velázquez por Almirón (P), 9m Antonio Sanabria por Bobadilla (P) y Braian Ojeda por J.J.Cáceres (P). En el segundo tiempo suplementario: 5m Nadiel Amiri por Rudiger (A), 17m Fabián Balbuena por Alonso (P).

Definición por penales: Para Paraguay convirtieron Magalhaes, Gómez, Galarza Fonda y Canale. Sanabria desvió su remate y Neuer se lo atajó a Balbuena. Para Alemania anotaron Kimmich, Musiala y Amiri. Gill atajó los disparos de Havertz y Woltemade, mientras que Tah erró el suyo.