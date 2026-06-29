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Copa del Mundo 2026

Un histórico referente de la Selección de Uruguay se ofreció para dirigir a la Celeste

La Selección de Uruguay quedó eliminada de la Copa del Mumdo y Marcelo Bielsa anunciaría su salida como DT en las próximas horas

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Un histórico referente de Uruguay se ofreció para dirigir la Selección. 

Un histórico referente de Uruguay se ofreció para dirigir la Selección. 

La Selección de Uruguay se despidió con polémica de la Copa del Mundo 2026. Eliminada ante España y con internas entre el entrenador Marcelo Bielsa y los jugadores, la Celeste regresó a su país con la necesidad de barajar y dar de nuevo.

El ciclo de Bielsa en Uruguay estuvo ceñido por conflictos con el plantel. Sus formas de tratar y sus decisiones fueron permanentemente cuestionadas por los futbolistas y también por históricos referentes como Luis Suárez, actual jugador del Inter Miami.

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Bielsa anunciaría su renuncia al cargo de DT de la Selección de Uruguay.

La etapa del DT argentino al frente de la Garra Charrúa no tuvo instantes de paz y el final parece anunciado. Este martes, Marcelo Bielsa brindará una conferencia de prensa oficial donde fuentes cercanas aseguran que será para confirmar su salida.

Un referente se ofreció para dirigir la Selección de Uruguay

Ante la inminente salida de Bielsa, uno de los referentes de la Selección de Uruguay se ofreció a dirigir a la Celeste. En una entrevista con ESPN, cuando le consultaron a Diego Forlán si dirigiría la Garra Charrúa, el ex 10 no dudó en contestar: "Claro, por supuesto que voy, ¿sabes cómo voy?".

Luego, Cachavacha agregó: "Yo prefiero a un técnico uruguayo, porque los tenemos, aunque no me disgustó la elección de Bielsa. Por cómo estamos, no es momento para tirar nombres".

Diego Forlán y su experiencia como DT

El ex atacante de la Selección de Uruguay tuvo dos experiencias en el cargo de entrenador. La primera de ellas fue a comienzos de 2020. en Peñarol. Allí dirigió solamente 11 y luego se despidió en el contexto de la pandemia de Covid-19. Ya en 2021 dirigió 12 encuentros en Atenas de San Carlos de Uruguay.

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