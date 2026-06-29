Un histórico referente de la Selección de Uruguay se ofreció para dirigir a la Celeste

Un referente se ofreció para dirigir la Selección de Uruguay

Ante la inminente salida de Bielsa, uno de los referentes de la Selección de Uruguay se ofreció a dirigir a la Celeste. En una entrevista con ESPN, cuando le consultaron a Diego Forlán si dirigiría la Garra Charrúa, el ex 10 no dudó en contestar: "Claro, por supuesto que voy, ¿sabes cómo voy?".

Luego, Cachavacha agregó: "Yo prefiero a un técnico uruguayo, porque los tenemos, aunque no me disgustó la elección de Bielsa. Por cómo estamos, no es momento para tirar nombres".

Diego Forlán y su experiencia como DT

El ex atacante de la Selección de Uruguay tuvo dos experiencias en el cargo de entrenador. La primera de ellas fue a comienzos de 2020. en Peñarol. Allí dirigió solamente 11 y luego se despidió en el contexto de la pandemia de Covid-19. Ya en 2021 dirigió 12 encuentros en Atenas de San Carlos de Uruguay.