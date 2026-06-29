Un histórico referente de la Selección de Uruguay se ofreció para dirigir a la Celeste

La Selección de Uruguay se despidió con polémica de la Copa del Mundo 2026. Eliminada ante España y con internas entre el entrenador Marcelo Bielsa y los jugadores, la Celeste regresó a su país con la necesidad de barajar y dar de nuevo.
La Selección de Uruguay quedó eliminada de la Copa del Mumdo y Marcelo Bielsa anunciaría su salida como DT en las próximas horas
La Selección de Uruguay se despidió con polémica de la Copa del Mundo 2026. Eliminada ante España y con internas entre el entrenador Marcelo Bielsa y los jugadores, la Celeste regresó a su país con la necesidad de barajar y dar de nuevo.
El ciclo de Bielsa en Uruguay estuvo ceñido por conflictos con el plantel. Sus formas de tratar y sus decisiones fueron permanentemente cuestionadas por los futbolistas y también por históricos referentes como Luis Suárez, actual jugador del Inter Miami.
La etapa del DT argentino al frente de la Garra Charrúa no tuvo instantes de paz y el final parece anunciado. Este martes, Marcelo Bielsa brindará una conferencia de prensa oficial donde fuentes cercanas aseguran que será para confirmar su salida.
Ante la inminente salida de Bielsa, uno de los referentes de la Selección de Uruguay se ofreció a dirigir a la Celeste. En una entrevista con ESPN, cuando le consultaron a Diego Forlán si dirigiría la Garra Charrúa, el ex 10 no dudó en contestar: "Claro, por supuesto que voy, ¿sabes cómo voy?".
Luego, Cachavacha agregó: "Yo prefiero a un técnico uruguayo, porque los tenemos, aunque no me disgustó la elección de Bielsa. Por cómo estamos, no es momento para tirar nombres".
El ex atacante de la Selección de Uruguay tuvo dos experiencias en el cargo de entrenador. La primera de ellas fue a comienzos de 2020. en Peñarol. Allí dirigió solamente 11 y luego se despidió en el contexto de la pandemia de Covid-19. Ya en 2021 dirigió 12 encuentros en Atenas de San Carlos de Uruguay.