Atrapa a ladrones de motos y los deja atados para la policía: el misterio del "Batman" vigilante

Sin embargo, los antecedentes de este tipo de fenómenos en México encienden alarmas complejas. Aunque la reacción civil sume adeptos frente a los ladrones, especialistas en derecho penal y seguridad advierten sobre el peligro ciego del vigilantismo: la ausencia total de un debido proceso.

Muchas son las personas que apoyan el accionar de este justiciero anónimo. Foto: interesante.ig

Sucede que, sin un marco legal que garantice la culpabilidad, el riesgo de linchar a un inocente por una simple confusión o una venganza vecinal es una bomba de tiempo.

La respuesta judicial ante el justiciero anónimo

La Justicia y las fuerzas de seguridad del Estado de Jalisco ya tomaron cartas en el asunto, abriendo una doble línea de pesquisa. Por un lado, se investigan los delitos contra la propiedad cometidos por los supuestos delincuentes; por el otro, la Fiscalía busca identificar al agresor detrás de la máscara.

Bajo la legislación de México, los hombres hallados atados en la vía pública revisten formalmente el carácter de víctimas de los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones.

Mientras el debate sigue encendido y divide las plataformas virtuales, el paradero y la identidad de esta especie de Batman continúan siendo un enigma absoluto para los investigadores.