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Mundial 2026

Qué dijo Gustavo Alfaro tras la expulsión de Almirón por la "Ley Prestianni"

Miguel Almirón vio la tarjeta roja en el triunfo de Paraguay ante Turquía. En conferencia de prensa, Gustavo Alfaro se refirió a esta situación

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]

“Luego de la revisión, el número 10 de Paraguay se cubrió la boca. Decisión final, tarjeta roja”, fue la frase con la Iván Barton marcó un precedente en el Mundial 2026. El árbitro, oriundo de El Salvador, expulsó a Miguel Almirón en el triunfo de Paraguay ante Turquía.

De esta manera, el 10 se convirtió en la primera víctima la nueva regla con la que FIFA castiga con roja directa a los futbolistas que se cubren la boca al hablar con sus rivales o con el árbitro. Hablamos de la norma conocida como "Ley Prestianni".

La expulsión de Almirón significa que estará ausente en el último partido del Grupo D del Mundial 2026, cuando la Albirroja se vea las caras con Australia el próximo jueves 25 de junio a las 23.

En este contexto, quien se refirió a esta situación fue Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección de Paraguay. En conferencia de prensa, el DT no dudó en dejar clara su postura al respecto de la nueva reglamentación.

Qué dijo Gustavo Alfaro en conferencia de prensa

Ante los medios, Gustavo Alfaro comenzó: "Cuando nosotros nos juntamos después del partido, siempre nos juntamos a rezar, me piden que yo diga unas palabras. El primero que habló fue Miguel, para pedirle disculpas a los compañeros, del error que había cometido y de la situación delicada que él con su decisión los había puesto. Yo le dije: ‘Le hubieses dicho de todo en guaraní, ¿quién te va a entender?. Si vos le decís, ‘lo mandé al carajo’, en guaraní, ¿qué te va a entender?’. No entiende. Lo mismo que me digan a mí en turco”.

Dejando clara su postura al respecto, el director técnico de Paraguay aseguró: “Y a mí me parece también que con una tarjeta amarilla es suficiente. Hay cosas que se penan con un rigor excesivo".

"Y el temor que yo tengo es que el fútbol pierda su esencia. Porque el fútbol tiene rasgos de fricción, de disputa, de lucha, de demostración de coraje, de templanza, de tirarse al piso, de luchar, de ir a cabecear. Y me parece que hoy estamos todos jugando más con el reglamento para ver dónde le puedo yo sacar una ventaja al reglamento”, sumó Alfaro.

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Sobre su charla con el 10 de la Albirroja, arrojó: “Lo primero que le dije a Almirón cuando entró al vestuario: ‘Cambiá la cara, que ganamos. Mirá que ganamos’. No sientas culpa de nada. Porque eso que pasó hizo sacar mucho más el espíritu combativo de tus compañeros”.

“No sé cuál va a ser la sanción, no tengo idea, porque es un reglamento nuevo. El Mundial es muy finito, a nosotros nos queda un partido. Ojalá que le den lo menos posible. Perdemos a un jugador muy importante", sentenció Alfaro.

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