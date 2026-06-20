Qué dijo Gustavo Alfaro tras la expulsión de Almirón por la "Ley Prestianni"

En este contexto, quien se refirió a esta situación fue Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección de Paraguay. En conferencia de prensa, el DT no dudó en dejar clara su postura al respecto de la nueva reglamentación.

Qué dijo Gustavo Alfaro en conferencia de prensa

Ante los medios, Gustavo Alfaro comenzó: "Cuando nosotros nos juntamos después del partido, siempre nos juntamos a rezar, me piden que yo diga unas palabras. El primero que habló fue Miguel, para pedirle disculpas a los compañeros, del error que había cometido y de la situación delicada que él con su decisión los había puesto. Yo le dije: ‘Le hubieses dicho de todo en guaraní, ¿quién te va a entender?. Si vos le decís, ‘lo mandé al carajo’, en guaraní, ¿qué te va a entender?’. No entiende. Lo mismo que me digan a mí en turco”.

Dejando clara su postura al respecto, el director técnico de Paraguay aseguró: “Y a mí me parece también que con una tarjeta amarilla es suficiente. Hay cosas que se penan con un rigor excesivo".

"Y el temor que yo tengo es que el fútbol pierda su esencia. Porque el fútbol tiene rasgos de fricción, de disputa, de lucha, de demostración de coraje, de templanza, de tirarse al piso, de luchar, de ir a cabecear. Y me parece que hoy estamos todos jugando más con el reglamento para ver dónde le puedo yo sacar una ventaja al reglamento”, sumó Alfaro.

"LE HUBIESES DICHO DE TODO EN GUARANÍ. ¿QUÉ TE VA A ENTENDER?"



Gustavo Alfaro ya tiene la táctica para evitar expulsiones en Paraguay por taparse la boca #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/NCsbELmk77 — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

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Sobre su charla con el 10 de la Albirroja, arrojó: “Lo primero que le dije a Almirón cuando entró al vestuario: ‘Cambiá la cara, que ganamos. Mirá que ganamos’. No sientas culpa de nada. Porque eso que pasó hizo sacar mucho más el espíritu combativo de tus compañeros”.

“No sé cuál va a ser la sanción, no tengo idea, porque es un reglamento nuevo. El Mundial es muy finito, a nosotros nos queda un partido. Ojalá que le den lo menos posible. Perdemos a un jugador muy importante", sentenció Alfaro.