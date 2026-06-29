Ni la Selección argentina ni Cabo Verde: el jugador de Boca quedó expuesto a una de las más grandes ironías

El jugador de Boca podía jugar el Mundial para la Selección argentina o para Cabo Verde.

El vínculo entre el zaguero nacido en Quilmes y el seleccionado africano se remonta a sus raíces familiares directas, ya que su abuelo materno nació en el archipiélago de Cabo Verde antes de emigrar hacia tierras sudamericanas.

En noviembre de 2025, cuando el rumor sobre una posible citación comenzó a tomar fuerza entre los miembros de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión de Caboverdeanos en Argentina, el futbolista fue consultado al respecto durante una rueda de prensa y su tajante reacción desestimó cualquier tipo de especulación mediática.

"¡No! Cabo Verde, no. Tengo mi abuelo que era de Cabo Verde, pero no. Soy argentino", respondió el actual futbolista de Boca entre risas y con total naturalidad ante los micrófonos de la prensa.

El jugador de Boca se quedó sin Mundial porque la Selección argentina no lo llamó.

Cabo Verde vs. Argentina en el Mundial por los 16avos de final

Cabo Verde y la Selección Argentina se verán las caras el próximo viernes 3 de julio en la ciudad de Miami, en un imperdible duelo correspondiente a la eliminación directa de los 16avos de final desde las 19.

El encuentro ha despertado una inmensa expectativa tanto en la comunidad africana residente en los Estados Unidos como en la marea de fanáticos celestes y blancas. El equipo africano dio muestras claras de su asombrosa evolución competitiva en el Grupo H, con rivales por demás complicados:

vs. España: 0 a 0.

vs. Uruguay: 2 a 2.

vs. Arabia Saudita: 0 a 0.

Mientras el mundo se prepara para presenciar este inédito cruce por los puntos, Ayrton Costa quedó expuesto a una de las ironías más llamativas que puede ofrecer el deporte rey: observar desde afuera cómo su país de herencia ancestral intenta dar el golpe definitivo contra la tierra que lo vio nacer.