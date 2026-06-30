Cuando alguien tiene que eliminar el mal olor de una heladera o absorber la humedad de una pared, generalmente, como primera solución o intento de arreglarlo, se realiza algún procedimiento con bicarbonato de sodio. Este producto, como el vinagre o el jugo de limón, se emplea en muchísimos tipos de truco.
Bicarbonato de sodio en las zapatillas: qué significa este truco y por qué es útil
El bicarbonato de sodio, combinado con otros ingredientes, se puede usar en muchos trucos o procedimientos de limpieza
Este producto se puede colocar en rincones de la casa o en la ropa, los calzados y los bolsos. Poner bicarbonato de sodio en las zapatillas es un ejemplo de ello. Te explico qué significa, para qué sirve y por qué puede solucionarte muchos problemas de calzado.
¿Para qué sirve el truco del bicarbonato de sodio en las zapatillas?
Antes de realizar cualquier truco casero en el hogar, es importante conocer las funciones de los ingredientes para no desperdiciar, no arruinar las superficies y no crear mezclas peligrosas.
El bicarbonato de sodio es un compuesto químico natural que se clasifica como sal cristalina. Suele comprarse en forma de polvo y en pequeños sobres. No es un ingrediente únicamente de limpieza. El bicarbonato de sodio se usa en la cocina para mejorar recetas saladas y de pastelería.
Dentro de sus muchas características, el bicarbonato destaca por su seguridad de uso, por su multifunción y capacidad de limpieza.
El bicarbonato en el interior de las zapatillas sirve para muchas cosas. En primer lugar, es un desodorante natural y efectivo que absorbe la humedad del interior del calzado y evita la formación de hongos o moho. Es perfecto para mantener las zapatillas sin olor fuerte, aunque esto se tiene que acompañar de una buena limpieza y ventilación del calzado.
Colocar bicarbonato de sodio en el interior de las zapatillas también sirve para realizar una buena limpieza y blanquearlas. Con este producto se pueden limpiar las plantillas y cordones de las zapatillas, aunque el vinagre es muy efectivo para esto, sobre todo para limpiar hongos.
Solo hay que espolvorear el bicarbonato de sodio dentro de las zapatillas y dejarlo por unas horas hasta que absorba la humedad y los malos olores. Es un buen truco para el invierno, ya que juntamos mucha transpiración en los calzados.
Consejos para lavar y secar zapatillas en invierno
En invierno y en espacios reducidos cuesta mucho más que las zapatillas se sequen. Lava las zapatillas a mano con agua tibia y un detergente suave. Esto evita la humedad excesiva del lavarropas y el centrifugado que puede deformarlas o dañar el aparato.
Para secar zapatillas en invierno, lo mejor es evitar secadoras y calefactores. Conviene colocar las zapatillas en unas toallas para absorber la humedad y dejarlas en un espacio ventilado, de día y donde les dé el sol.