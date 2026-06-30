Bicarbonato de sodio en las zapatillas: qué significa este truco y por qué es útil

El bicarbonato de sodio es un compuesto químico natural que se clasifica como sal cristalina. Suele comprarse en forma de polvo y en pequeños sobres. No es un ingrediente únicamente de limpieza. El bicarbonato de sodio se usa en la cocina para mejorar recetas saladas y de pastelería.

Dentro de sus muchas características, el bicarbonato destaca por su seguridad de uso, por su multifunción y capacidad de limpieza.

Este ingrediente absorbe la humedad y el olor de las zapatillas.

El bicarbonato en el interior de las zapatillas sirve para muchas cosas. En primer lugar, es un desodorante natural y efectivo que absorbe la humedad del interior del calzado y evita la formación de hongos o moho. Es perfecto para mantener las zapatillas sin olor fuerte, aunque esto se tiene que acompañar de una buena limpieza y ventilación del calzado.

Colocar bicarbonato de sodio en el interior de las zapatillas también sirve para realizar una buena limpieza y blanquearlas. Con este producto se pueden limpiar las plantillas y cordones de las zapatillas, aunque el vinagre es muy efectivo para esto, sobre todo para limpiar hongos.

Solo hay que espolvorear el bicarbonato de sodio dentro de las zapatillas y dejarlo por unas horas hasta que absorba la humedad y los malos olores. Es un buen truco para el invierno, ya que juntamos mucha transpiración en los calzados.

Consejos para lavar y secar zapatillas en invierno

En invierno y en espacios reducidos cuesta mucho más que las zapatillas se sequen. Lava las zapatillas a mano con agua tibia y un detergente suave. Esto evita la humedad excesiva del lavarropas y el centrifugado que puede deformarlas o dañar el aparato.

Seca las zapatillas en espacios ventilados y aprovechando las horas de sol.

Para secar zapatillas en invierno, lo mejor es evitar secadoras y calefactores. Conviene colocar las zapatillas en unas toallas para absorber la humedad y dejarlas en un espacio ventilado, de día y donde les dé el sol.