Toallas con olor a humedad: por qué huelen mal incluso luego de lavarlas y cómo sacarle el feo aroma

El olor a humedad en las toallas de la casa es muy frecuente y casi siempre uno no hace nada para evitarlo. Ese feo aroma no es para nada agradable y convivir con ello no es para nada recomendable, ya que el olor a moho brinda malas noticias.
Si las toallas huelen mal, la presencia de moho está más presente que nunca y eso quiere decir que se está ante la presencia de estos microorganismos:
- Hongos
- Bacterias
El olor a humedad, o sea a moho, señala que en las toallas habitan estos microorganismos, que está diseminados por todos lados.
Cuando uno se sale de bañar y se seca con las toallas, el feo olor se percibe casi al instante. Por suerte, hay varias maneras de eliminar el olor a humedad y que recuperen su aroma a nuevo, bien limpio.
Toallas con olor a humedad: cómo sacarles el feo aroma
Para eliminar la humedad retenida o corregir el secado incompleto de las toallas, se deben hacer dos cosas:
- Hay que lavar las toallas en el lavarropas para que se desinfecte profundamente el tejido y asegurar un secado óptimo, para cortar de lleno con las reproducciones de los gérmenes.
- Lo ideal es lavar las toallas en el lavarropas con un ciclo de entre 40 °C y 40 °C, con el objetivo de alcanzar una inactivación y desprendimiento eficaz de los hongos y bacterias.
- No dejar la ropa “olvidada” dentro del tambor del lavarropas una vez que este haya terminado su ciclo. En ese lapso se da un ambiente propicio para la proliferación de microorganismos.
- Siempre es recomendable lavar las toallas al menos una vez a la semana. Y lavar más de una vez a la semana en época de mucho calor, en verano, como así también en zonas con mucha humedad.
- No es recomendable el uso excesivo de suavizantes para telas, como así también perfumes. Es contraproducente porque dejan un residuo que impermeabiliza las fibras de las toallas, atrapando la suciedad y formando un lugar propicio para que habiten los gérmenes.