Por qué se regala un San Benito y qué significado tiene

La medalla que lleva su nombre es un sacramental reconocido por la Iglesia. Su diseño está repleto de iniciales en latín que componen potentes oraciones de exorcismo y protección. Al observar el reverso de la medalla, notarás una cruz con varias letras inscritas. Cada una de ellas tiene un significado específico:

C.S.P.B.: Crux Sancti Patris Benedicti (Cruz del Santo Padre Benito).

C.S.S.M.L.: Crux Sacra Sit Mihi Lux (Que la Santa Cruz sea mi luz), grabada en el palo vertical de la cruz.

N.D.S.M.D.: Non Draco Sit Mihi Dux (Que el demonio no sea mi guía), en el palo horizontal.

V.R.S.N.S.M.V. - S.M.Q.L.I.V.B.: Corresponde a la frase en latín que se traduce como: "¡Aléjate, Satanás! No me sugieras cosas vanas. Maldito es tu veneno. Bebe tú mismo tu propio veneno".

En la parte superior de la cruz, suele leerse la palabra "PAX" (Paz), que es el lema de la orden benedictina.

¿Por qué se regala un San Benito?

Regalar una medalla o pulsera de San Benito es un acto de profundo amor, cuidado y protección espiritual. A diferencia de otros objetos que se compran para uso personal, la tradición católica sugiere que el San Benito tiene un valor especial cuando es obsequiado por otra persona, ya que simboliza el deseo genuino de resguardar el alma y la vida de quien lo recibe.

Las razones principales para regalarla son:

Protección contra las energías negativas: Se obsequia para alejar la envidia, las malas vibras, los peligros físicos y las tentaciones espirituales.

Acompañamiento en momentos difíciles: Es un regalo ideal para personas que atraviesan crisis de salud, viajes largos, mudanzas o nuevos proyectos (como un nuevo trabajo o el inicio de los estudios).

Fortaleza espiritual: Ayuda a mantener la fe firme ante las adversidades diarias.

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¿Cómo se debe usar el San Benito regalado?

Para que la medalla cumpla con su propósito protector, los expertos en tradiciones religiosas recomiendan seguir las siguientes recomendaciones:

Hay que llevar la medalla ante un sacerdote para que realice la oración de bendición y exorcismo de San Benito. Esto potencia su valor espiritual como sacramental.

Puede llevarse como collar, en una pulsera de hilo rojo en la muñeca izquierda (una combinación muy común para la protección) o incluso colocarse detrás de la puerta principal del hogar para proteger la casa.