Descubrimiento en España de un macabro entierro: sufrió una "muerte mala"

El segundo individuo padeció un final aún más drástico a manos de sus captores. Los atacantes lo decapitaron por completo. Luego colocaron su cabeza sobre su propio brazo, a escasos cuarenta centímetros del torso. La posición sumamente forzada de los miembros indica una manipulación muy brusca durante el veloz entierro.

Castigo ejemplar

El descubrimiento muestra cómo era un castigo ejemplar que seguía hasta después de la muerte.

Seis enormes cuernos de ciervo rodeaban la macabra escena principal. Algunas piezas medían más de un metro de largo. Quienes organizaron el depósito colocaron varios fragmentos óseos antes de lanzar los cuerpos. Luego añadieron más astas encima de los fallecidos. Dicha organización secuencial señala una acción muy planificada para transmitir un severo mensaje de advertencia al resto del pueblo.

Los especialistas interpretan el triste suceso como una "muerte mala". Dicho antiguo concepto agrupaba situaciones de personas marginadas o ejecutadas. Al negarles el sagrado ritual del fuego, los líderes locales buscaron castigar a los hombres más allá de la vida terrenal. Así los dejaron excluidos en los límites físicos de la ciudad para toda la eternidad.