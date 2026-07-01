Un nuevo programa de turismo científico transforma a Luján de Cuyo en un "laboratorio vivo"

Los visitantes podrán realizar recorridos técnicos guiados por ingenieros y científicos en entornos productivos de alta complejidad. La iniciativa incluye alianzas con instituciones clave de la provincia como el INTA, el INTI, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO y el Vivero Mercier. Se ofrecerán jornadas de capacitación, ciclos académicos e inmersiones técnicas para entender el detrás de escena de la vid: desde el cuidado de la salud de las plantas hasta la genética que define el sabor de cada varietal.

El vino será la puerta de entrada al turismo científico en Luján de Cuyo.

Potrerillos prehistórico: geología y el aval del CONICET

El segundo eje invita a hacer un viaje en el tiempo para entender cómo se formó la Cordillera de los Andes y qué criaturas habitaban la región hace millones de años. Potrerillos y sus alrededores no son vistos aquí como simples postales, sino como un libro abierto de la historia del planeta.

Se diseñarán circuitos específicos que incluirán:

Talleres de reconocimiento de rocas y minerales: Actividades prácticas para aprender a "leer" las montañas.

Actividades prácticas para aprender a "leer" las montañas. Excavaciones simuladas: Experiencias directas en busca de fósiles orientadas a grandes y chicos.

Experiencias directas en busca de fósiles orientadas a grandes y chicos. Rutas arqueológicas: Recorridos interpretativos por antiguas huellas del Camino del Inca y asentamientos huarpes.

Para garantizar que el crecimiento de los hoteles o la llegada masiva de viajeros no destruya este patrimonio único, el programa cuenta con el respaldo técnico de científicos del CONICET. Este aval institucional asegura que cada actividad se realice bajo un modelo estricto de conservación ambiental y sustentabilidad.

Astroturismo: mirar al cielo desde la montaña

El último pilar aprovecha otra joya natural de Mendoza: sus noches limpias. Gracias a la baja contaminación lumínica de las zonas rurales y de montaña, Luján se consolidará como una ventana al universo a través de la astronomía moderna.

Los espejos de agua de Potrerillos y El Carrizal, junto con los senderos de Cacheuta (Ruta 82), serán los escenarios para las llamadas "Astrotravesías": caminatas nocturnas combinadas con observación telescópica guiada por astrónomos y expertos. Además, habrá talleres de astrofotografía para aficionados y experiencias sonoras bajo las estrellas.

Las noches de Luján de Cuyo se convierten en un atractivo para el turismo astronómico.

Un proyecto que llegará a las escuelas

Para que esta movida no quede solo en el plano turístico, la ordenanza establece que el programa se incorpore a las currículas escolares de los niños y jóvenes del departamento. La meta es que las escuelas locales usen estos circuitos como aulas naturales, fomentando el pensamiento crítico de los chicos a través de la experiencia directa en su propio lugar de origen.

Además, el municipio ya inició gestiones para integrarse formalmente a la Red Argentina de Turismo Científico (TCA). Esto le permitirá a Luján de Cuyo certificar la calidad de sus productos bajo estándares nacionales, posicionando a la marca Mendoza en un mercado internacional que no para de crecer.