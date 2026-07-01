Luján de Cuyo dio un giro estratégico a su propuesta turística y educativa. A través de la Ordenanza N° 15163, publicada en el Boletín Oficial de Mendoza, el municipio creó el Programa de Turismo Científico, de Investigación y Educación Territorial. La ambiciosa meta de la comuna es transformar la geografía local en un enorme parque de aprendizaje interactivo.
Un nuevo programa de turismo científico transforma a Luján de Cuyo en un "laboratorio vivo"
La iniciativa busca poner en valor el patrimonio científico de Luján de Cuyo y fortalecer la economía local con apoyo del CONICET
La idea de fondo es que el conocimiento científico y el entretenimiento vayan de la mano para vecinos, viajeros y estudiantes. Los autores de la iniciativa, los concejales Carlos Sala y Cecilia Soulé, explicaron que el departamento tiene una ventaja única en el país. No solo es una tierra famosa por sus paisajes y sus bodegas, sino que es un territorio donde conviven laboratorios, restos prehistóricos enterrados y algunos de los cielos más limpios de la región. El objetivo es atraer a un turista que elija quedarse más días en Mendoza y que busque conectar con la naturaleza desde un lugar más consciente y respetuoso.
Del laboratorio a la copa: el boom del enoturismo técnico
El primer gran pilar de este proyecto se mete de lleno en la identidad de Luján de Cuyo: el vino. La propuesta busca que las bodegas dejen de ser solo un espacio de degustación y se transformen en centros de divulgación científica.
Los visitantes podrán realizar recorridos técnicos guiados por ingenieros y científicos en entornos productivos de alta complejidad. La iniciativa incluye alianzas con instituciones clave de la provincia como el INTA, el INTI, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO y el Vivero Mercier. Se ofrecerán jornadas de capacitación, ciclos académicos e inmersiones técnicas para entender el detrás de escena de la vid: desde el cuidado de la salud de las plantas hasta la genética que define el sabor de cada varietal.
Potrerillos prehistórico: geología y el aval del CONICET
El segundo eje invita a hacer un viaje en el tiempo para entender cómo se formó la Cordillera de los Andes y qué criaturas habitaban la región hace millones de años. Potrerillos y sus alrededores no son vistos aquí como simples postales, sino como un libro abierto de la historia del planeta.
Se diseñarán circuitos específicos que incluirán:
- Talleres de reconocimiento de rocas y minerales: Actividades prácticas para aprender a "leer" las montañas.
- Excavaciones simuladas: Experiencias directas en busca de fósiles orientadas a grandes y chicos.
- Rutas arqueológicas: Recorridos interpretativos por antiguas huellas del Camino del Inca y asentamientos huarpes.
Para garantizar que el crecimiento de los hoteles o la llegada masiva de viajeros no destruya este patrimonio único, el programa cuenta con el respaldo técnico de científicos del CONICET. Este aval institucional asegura que cada actividad se realice bajo un modelo estricto de conservación ambiental y sustentabilidad.
Astroturismo: mirar al cielo desde la montaña
El último pilar aprovecha otra joya natural de Mendoza: sus noches limpias. Gracias a la baja contaminación lumínica de las zonas rurales y de montaña, Luján se consolidará como una ventana al universo a través de la astronomía moderna.
Los espejos de agua de Potrerillos y El Carrizal, junto con los senderos de Cacheuta (Ruta 82), serán los escenarios para las llamadas "Astrotravesías": caminatas nocturnas combinadas con observación telescópica guiada por astrónomos y expertos. Además, habrá talleres de astrofotografía para aficionados y experiencias sonoras bajo las estrellas.
Un proyecto que llegará a las escuelas
Para que esta movida no quede solo en el plano turístico, la ordenanza establece que el programa se incorpore a las currículas escolares de los niños y jóvenes del departamento. La meta es que las escuelas locales usen estos circuitos como aulas naturales, fomentando el pensamiento crítico de los chicos a través de la experiencia directa en su propio lugar de origen.
Además, el municipio ya inició gestiones para integrarse formalmente a la Red Argentina de Turismo Científico (TCA). Esto le permitirá a Luján de Cuyo certificar la calidad de sus productos bajo estándares nacionales, posicionando a la marca Mendoza en un mercado internacional que no para de crecer.