Varios allanamientos se realizaron en simultáneo en la mañana de este miércoles en Luján de Cuyo, en el marco de una investigación por robo de animales en la zona de Ugarteche.
La Policía realizó múltiples allanamientos por robo de animales en Ugarteche
Los allanamientos se realizaron en forma simultánea en la localidad de Ugarteche
La Policía de Mendoza desplegó un amplio operativo en esa localidad de Luján de Cuyo donde incluso estuvo presente la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
Según la primera información, los allanamientos se realizaron tras investigaciones por delitos de abigeato, es decir, robo de animales.
Las palabras de la ministra en los allanamientos
La ministra Mercedes Rus explicó que los allanamientos en Ugarteche apuntaron principalmente a desbaratar la venta de carne en forma clandestina: "Está la sospecha con productos que no cumplen la trazabilidad. Se extrajeron muestras para realizar análisis y determinar si es carne de caballo o algún otro animal". "El circuito de comercialización es la parte más importante de la investigación. Tenemos que romper el lucro tras el robo de animales", agregó.
La funcionaria detalló que en los últimos días se ha logrado desbaratar el robo de caballos en distintas zonas de la provincia, especialmente en localidades del Este provincia como Palmira o Nueva California. "El año pasado tuvimos 23 personas detenidas por este tipo de causas", dijo tras los allanamientos.