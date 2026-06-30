Por la Federación: Se reunieron en la Liga Mendocina de Fútbol los dirigentes de ligas departamentales

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Liga Mendocina, Diego Reyes, quien estuvo acompañado por los integrantes de su comisión directiva y participaron presidentes de ligas departamentales. En la reunión se acercaron posturas y se trataron diversas propuestas que buscaron definiciones en cuanto al proyecto principal, que es el de la creación formal de la Federación Mendocina de Fútbol, que nuclee a todas las ligas del fútbol de Mendoza.

Todas las ligas del fútbol de Mendoza se quieren unir formalmente para tener una representación fuerte y unánime a nivel nacional.

Reunión en la Liga Mendocina de Fútbol para conformar una Federación provincial

La idea de la fundación de esta Federación provincial es para nuclear a todas las ligas, para darles la jerarquía que tiene la Liga Mendocina, en cuanto a representatividad en el Consejo Federal de la AFA, y para gestionar en conjunto institucionalmente en la Dirección de Personas Jurídicas y posteriormente ante entidades gubernamentales o privadas.