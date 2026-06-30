Este fin de semana pasado, precisamente el viernes, las ligas de fútbol más importantes de la provincia, representando a distintos departamentos, e incluyendo a la Liga Mendocina de Fútbol, se reunieron en la sede de esta última para avanzar en un avance institucional en conjunto para fortalecer el crecimiento de este deporte en la provincia.
Por la Federación: Se reunieron en la Liga Mendocina de Fútbol los dirigentes de ligas departamentales
El fin de semana se reunieron en la Liga Mendocina de Fútbol los presidentes de las ligas locales del fútbol mendocino en pos de crear la Federación Mendocina
El encuentro fue encabezado por el presidente de la Liga Mendocina, Diego Reyes, quien estuvo acompañado por los integrantes de su comisión directiva y participaron presidentes de ligas departamentales. En la reunión se acercaron posturas y se trataron diversas propuestas que buscaron definiciones en cuanto al proyecto principal, que es el de la creación formal de la Federación Mendocina de Fútbol, que nuclee a todas las ligas del fútbol de Mendoza.
Reunión en la Liga Mendocina de Fútbol para conformar una Federación provincial
La idea de la fundación de esta Federación provincial es para nuclear a todas las ligas, para darles la jerarquía que tiene la Liga Mendocina, en cuanto a representatividad en el Consejo Federal de la AFA, y para gestionar en conjunto institucionalmente en la Dirección de Personas Jurídicas y posteriormente ante entidades gubernamentales o privadas.
De la jornada mencionada participaron los siguientes representantes:
- Liga Alvearense: Andrés Merlos (Presidente) y Homero Diberardino (Tesorero)
- Liga Sancarlina: Enrique González (Presidente)
- Liga Rivadaviense: Diego Torralbo (Presidente), José Romano (Secretario) y Osvaldo Alaniz (Protesorero)
- Liga de Malargüe: Javier Ascencio (Presidente) y Daniel Peñaloza (Vicepresidente)
- Liga Tupungatina: Nelson Amador (Presidente)
- Liga Tunuyanina: Marcos Contador y Gabriel Barrera (Secretario)
- Liga Sanrafaelina: Nadir Yasuff (Vicepresidente)
Durante el encuentro se expusieron diversas propuestas y se avanzó en la definición de los próximos pasos para trabajar en conjunto en la formalización legal de la Federación Mendocina de Fútbol.
La reunión se desarrolló en un marco de diálogo igualitario, unidad y colaboración, reafirmando el compromiso de todas las ligas con el crecimiento y el fortalecimiento del fútbol mendocino.
Fuente: Prensa Liga Mendocina de Fútbol