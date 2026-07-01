Solteras, casadas, divorciadas o viudas: Mendoza abre la convocatoria para Miss Universo 2027

Actualmente pueden inscribirse mujeres que sean:

Argentinas y mayores de 18 años.

Solteras, casadas, divorciadas o viudas.

Con o sin hijos.

Sin límite de estatura ni de peso.

Además, no es obligatorio residir en Mendoza ni en Argentina, siempre que la postulante tenga nacionalidad argentina.

Solo 20 candidatas accederán al programa oficial

La convocatoria permanecerá abierta hasta fines de septiembre. Una vez finalizada la etapa de inscripción, la organización seleccionará únicamente a 20 candidatas para integrar el Programa Oficial de Formación Integral de Miss Universo Mendoza 2027.

Durante la preparación, las participantes recibirán capacitación en:

Pasarela Miss.

Oratoria y comunicación.

Asesoramiento de imagen y vestuario.

Protocolo y ceremonial.

Fotografía.

Maquillaje profesional.

Estilismo y peluquería.

Estética general.

Marketing y marca personal.

Psicología y nutrición.

Las capacitaciones estarán a cargo de profesionales especializados de Mendoza y de otras provincias, con experiencia en concursos de belleza y formación de candidatas.

El balance tras Miss Universo Argentina 2026

Luego de finalizar el certamen nacional, el director de Miss Universo Mendoza, Lucas Arias, destacó el desempeño de la representante provincial.

"Si bien este año Mendoza no logró clasificar dentro del Top de finalistas, obtener una banda nacional por reconocimiento es un logro fundamental para nuestra organización. Este premio refleja el compromiso, la preparación y el excelente trabajo realizado por Azul durante toda la concentración."

Por su parte, Azul Seoane aseguró que la experiencia le dejó importantes aprendizajes y que le gustaría volver a competir en un certamen de belleza.

"Me enseñó que nunca hay que dejar de prepararse y estudiar, porque siempre hay cosas que se pueden mejorar. También me gustaría volver a presentarme en otro concurso porque me apasiona este mundo."

Cómo inscribirse en Miss Universo Mendoza 2027

Las interesadas en participar de Miss Universo Mendoza 2027 pueden obtener más información y completar la inscripción a través de los perfiles oficiales de Instagram de la organización: