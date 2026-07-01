La organización de Miss Universo Mendoza anunció la apertura oficial de la convocatoria para elegir a la representante de la provincia que competirá en Miss Universo Argentina 2027. La inscripción está destinada a mujeres argentinas mayores de 18 años que deseen formar parte del certamen y acceder a un programa de formación integral pensado para preparar a las futuras candidatas a nivel profesional.
Solteras, casadas, divorciadas o viudas: Mendoza abre la convocatoria para Miss Universo 2027
Abrió la inscripción para Miss Universo Mendoza 2027. Conocé los requisitos, quiénes pueden participar y cómo anotarse en el certamen.
El anuncio llega luego de la participación de Azul Seoane en Miss Universo Argentina 2026, donde la representante mendocina obtuvo la banda de Miss Belleza Integral, uno de los reconocimientos nacionales que entrega la organización por el desempeño, la actitud, el compañerismo y la preparación de las concursantes.
Quiénes pueden participar en Miss Universo Mendoza 2027
Desde 2024, la organización internacional de Miss Universo modificó su reglamento y eliminó varios de los requisitos tradicionales para ampliar las posibilidades de participación.
Actualmente pueden inscribirse mujeres que sean:
- Argentinas y mayores de 18 años.
- Solteras, casadas, divorciadas o viudas.
- Con o sin hijos.
- Sin límite de estatura ni de peso.
Además, no es obligatorio residir en Mendoza ni en Argentina, siempre que la postulante tenga nacionalidad argentina.
Solo 20 candidatas accederán al programa oficial
La convocatoria permanecerá abierta hasta fines de septiembre. Una vez finalizada la etapa de inscripción, la organización seleccionará únicamente a 20 candidatas para integrar el Programa Oficial de Formación Integral de Miss Universo Mendoza 2027.
Durante la preparación, las participantes recibirán capacitación en:
- Pasarela Miss.
- Oratoria y comunicación.
- Asesoramiento de imagen y vestuario.
- Protocolo y ceremonial.
- Fotografía.
- Maquillaje profesional.
- Estilismo y peluquería.
- Estética general.
- Marketing y marca personal.
- Psicología y nutrición.
Las capacitaciones estarán a cargo de profesionales especializados de Mendoza y de otras provincias, con experiencia en concursos de belleza y formación de candidatas.
El balance tras Miss Universo Argentina 2026
Luego de finalizar el certamen nacional, el director de Miss Universo Mendoza, Lucas Arias, destacó el desempeño de la representante provincial.
"Si bien este año Mendoza no logró clasificar dentro del Top de finalistas, obtener una banda nacional por reconocimiento es un logro fundamental para nuestra organización. Este premio refleja el compromiso, la preparación y el excelente trabajo realizado por Azul durante toda la concentración."
Por su parte, Azul Seoane aseguró que la experiencia le dejó importantes aprendizajes y que le gustaría volver a competir en un certamen de belleza.
"Me enseñó que nunca hay que dejar de prepararse y estudiar, porque siempre hay cosas que se pueden mejorar. También me gustaría volver a presentarme en otro concurso porque me apasiona este mundo."
Cómo inscribirse en Miss Universo Mendoza 2027
Las interesadas en participar de Miss Universo Mendoza 2027 pueden obtener más información y completar la inscripción a través de los perfiles oficiales de Instagram de la organización:
- @missuniversomdz.ok
- @lucasarias_ok